El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 6 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 6 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tienes que ponerle un alto a las compras excesivas en los próximos días, dado que podrías gastar más de lo debido y arrepentirte después. Puedes vencer esa ansiedad de otras formas, como con ejercicio o meditación.

Números de suerte: 4, 10, 27.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Es preciso que pongas de tu parte en tus relaciones interpersonales, no siempre son las otras personas las que deben comprenderte. Haz el esfuerzo de comunicarte con ellas de manera efectiva y también de ser empático.

Números de suerte: 21, 44.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Puede ser que hoy te cruces con una persona que te hará enojar y sacar tu lado más oscuro. También intentará hacerte ver la vida de una forma más oscura, pero no debes ceder. Confía mejor en las opiniones de gente positiva.

Números de suerte: 19, 5, 20.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Comenzarás a ver tu entorno de diferente forma, ya no todo será oscuro y no sentirás ese vacío en tu vida. Recobrarás las esperanzas y eso te ayudará a ir de forma más segura hacia tus sueños. Ya no le tendrás miedo al fracaso.

Números de suerte: 30, 7, 10.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Llegarás a nuevos acuerdos con tu pareja, lo que les ayudará a fortalecer su relación. Por otro lado, destacarás más que el resto en el ámbito profesional. Todo lo que hagas te saldrá bien y eso te hará sentir tranquilo.

Números de suerte: 9, 17, 13.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La recomendación para este jueves es que seas un poco más organizado en todos los sentidos, incluida la forma en la que llevas a cabo tus ideas. Primero plantéatelas y planea la forma en la que las ejecutarás, sé más paciente.

Números de suerte: 8, 15, 2.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es importante que seas un poco más optimista y veas el lado bueno de las cosas, aunque al principio parezca que no lo tienen. Tendrás que tomar decisiones importantes el día de hoy, no permitas que nadie influya en ti.

Números de suerte: 35, 18, 29.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tu habilidad para resolver problemas se potenciará, algo que te será funcional en una situación personal en esta jornada. Ya aprendiste la lección de que no todo es lo que parece y que puede haber gente falsa a tu alrededor.

Números de suerte: 22, 1, 46.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te dicen que no siempre debes estar a la defensiva, en ocasiones la gente no busca hacerte nada y tú respondes de manera agresiva. Busca la raíz de esa actitud y acaba con ella, dado que podrías meterte en problemas si continúas así.

Números de suerte: 1, 43, 27.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es hora de que te lances sin miedo hacia las nuevas oportunidades y aventuras. No hay nada malo que pueda suceder si te animas a hacer de todo. Nunca digas que no puedes, siempre inténtalo aunque estés muerto de terror.

Números de suerte: 21, 40, 32.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Te sentirás motivado para llevar a cabo esas ideas que tenías, creerás que eres imparable y así será. Respecto a tu salud, es necesario que le prestes más atención y priorices una alimentación saludable. Cuida tu cuerpo.

Números de suerte: 13, 2, 6.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Serás un pilar importante para el crecimiento de muchas personas. Inspirarás a otros tanto en lo personal y en lo profesional. Utiliza esa energía positiva que hay sobre ti para resolver problemas pendientes.

Números de suerte: 15, 9, 33.

