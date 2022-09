El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 12 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 12 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No descuides tu salud, es lo más importante que tienes en la vida. Cualquier malestar que sientas es razón para acudir al médico. Tus sueños se cumplirán poco a poco, comenzarás con una buena economía y lo demás llegará por añadidura.

Números de suerte: 1, 6, 42.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Tienes que aprender a ser más flexible con los obstáculos que te pone la vida. Disfruta hasta de tus errores porque eso es lo que te hará crecer. Perdónate y no seas tan curo contigo mismo. Hoy comenzarás un gran cambio.

Números de suerte: 46, 7, 20.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Un familiar cercano te ocasionará problemas. Cuídate de cualquier persona que te rodee y no confíes demasiado. Lo que tienes que hacer es poner límites para que nadie se meta en tu vida. No permitas que escale tanto.

Números de suerte: 18, 5, 21.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No te avergüences de pedir lo que te pertenece. Exige lo que es tuyo, estarás en lo correcto. Escucha a esa voz interior que te habla cuando cree que todo saldrá mal. Es tu intuición que te ayudará a no cometer muchos errores.

Números de suerte: 5, 33, 26.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Te fortalecerás emocionalmente y eso te ayudará a entender mejor ciertas situaciones. Lo que antes te hacía sufrir, hoy será un motivo de risa para ti. Conocerás a una persona que aportará bastante en tu desarrollo personal.

Números de suerte: 22, 11, 3.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Podría presentarse un problema familiar que te pondrá en alerta. Por ello prevé tus tiempos porque tendrás que cambiar tus planes de última hora. La determinación que pongas en las cosas que hagas será la clave del éxito.

Números de suerte: 9, 45, 31.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Hoy deberás poner en práctica todo lo que sabes de tu rama. Lo mejor es que tendrás el respaldo de tus superiores. Este lunes la inseguridad ya es cosa del pasado, por fin te sentirás pleno. Habrá mayor fluidez en tu comunicación.

Números de suerte: 11, 39, 18.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Una persona que te aprecia te hará saber lo especial que eres en su vida. Si tú no sientes lo mismo es mejor que se lo hagas saber y que no tomes decisiones bajo presión. No te faltarán muestras de afecto este lunes.

Números de suerte: 25, 18, 29.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No creas en promesas que nunca se cumplirán. Permanece con las personas que te demuestran lo que dicen. Los actos valen más que mil palabras. Hoy será el día de estar más firme que nunca para poder tomar decisiones.

Números de suerte: 15, 50, 23.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No le temas al qué dirán otras personas por reclamar tus derechos. Haz que tu palabra valga. Por otro lado, presupuesta tus gastos para que a final de mes no te veas ajustado de dinero. Organízate un poco mejor.

Números de suerte: 33, 10, 27.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de ene. - 17 de feb.)

Libérate de todos los sentimientos que te deprimen. No permitas que más negatividades te aten. Además, llegó el momento de invertir tu dinero en algo que sí te va a dar frutos. Es día de ahorrar y no de gastar en lo innecesario.

Números de suerte: 4, 9, 48.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de feb. - 19 de marzo)

Tendrás mucha suerte en cuanto al logro de todo lo que quieres. Te llegarán las mejores oportunidades de manera inesperada. Recibirás además la ayuda para ese proyecto que has planificado por mucho tiempo. Se acentúa todo lo positivo.

Números de suerte: 6, 40, 38.