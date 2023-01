El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 6 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 6 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Este día te sentirás más enérgico que nunca. Esto te llevará a querer realizar muchas actividades de manera veloz y efectiva. En el terreno sentimental, es posible que estés interesado en buscar a alguien para pasar un buen momento. Ten cuidado en lo que se refiere a algún tema legal que podría ocasionarte problemas.

Números de suerte: 9, 25, 50.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Por fin encontrarás la fortaleza para establecer límites. No permitirás que otros te digan cómo vivir tu vida o cuál es tu camino a seguir. Recuerda que solo tú sabes lo que quieres y hacia dónde vas. No tengas miedo de enfrentarte a aquello que detiene tu progreso y continúa en busca de la felicidad.

Números de suerte: 2, 47, 9.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es posible que vengan cambios interesantes en los próximos días. Fluye con la vida y no te resistas a las vueltas que el destino tiene preparado para ti. En estos momentos encontrarás el apoyo de tu familia más que nunca.

Números de suerte: 4, 15, 18.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Estarás en el momento perfecto para comenzar con nuevas actividades. Mostrarás interés por extender tu conocimiento y harás los cambios pertinentes para que las cosas comiencen a fluir.

Números de suerte: 24, 10, 1.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Las experiencias te harán reflexionar sobre la vida. Tratarás de encontrar la razón de las cosas y su propósito. Es posible que alguien cercano te confiese algo que ya sospechabas. Elimina esos tabúes que no te traen nada bueno.

Números de suerte: 31, 22, 5.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Hoy sentirás la necesidad de realizar cambios. No te limites, ni busques explicar el por qué de tus acciones. Tampoco olvides que todo está permitido si es para tu bien y recuerda siempre tener en mente tus prioridades.

Números de suerte: 34, 8, 45.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Si tienes pareja, es posible que pases por un muy buen momento. Te sentirás más cariñoso y romántico, lo que beneficiará a tu relación. Nuevas personas llegarán para sumar a tu vida. Tu habilidad con las palabras te ayudará para comunicarte con precisión.

Números de suerte: 14, 28, 20.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Hoy debes tomarte un tiempo para relajarte. Recuerda la importancia de organizarte y prepararte para los nuevos proyectos de tu vida. Pronto descubrirás que aquello que te molestaba o no te dejaba avanzar ya no entorpecerá tu camino y podrás seguir con tus planes.

Números de suerte: 12, 1, 16.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No hay edad para los cambios. No tengas miedo a encontrar una nueva ruta que tal vez te haga más feliz. Descubrirás lo que es lo que has hecho mal. Esto te traerá beneficios, ya que recuperarás lo que habías perdido y estarás más estable.

Números de suerte: 10, 7, 30.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Por fin entendiste que no debes perder tiempo con personas que no te ofrecen nada. Por ello, te alejarás de la negatividad y te concentrarás en conocer a gente nueva que te ayude a crecer. Tal vez se genere algún cambio en los estudios y aprovecharás para pasar un poco más de tiempo con tus amigos.

Números de suerte: 28, 6, 38.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Si te enfocas en pensar positivamente, atraerás cosas buenas a tu vida. Recuerda que el poder de tu mente es más fuerte de lo que crees. Deja el pesimismo a un lado y concéntrate en lo que sí importa. Habrá algunos cambios en tu trabajo y esto de alguna manera afectará indirectamente a tu familia.

Números de suerte: 11, 29, 13.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Hoy es el momento para que empieces a cuidar de tu salud. Haz los cambios necesarios para mejorar tus hábitos alimenticios e incluso comienza con una nueva rutina de ejercicios. No te frustres y mejor realiza los ajustes necesarios para estar en tranquilidad.

Números de suerte: 5, 17, 8.

Horóscopo de Piscis

LA NACION