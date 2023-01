Se llevaron más de cuatro millones de dólares en la lotería, pero gastaron el dinero en una locura

escuchar

Una pareja de Reino Unido cumplió el sueño anhelado por tantas personas: se hicieron millonarios al ganar la lotería. Con el golpe de suerte, la vida de ambos cambió y se abrió un mar de posibilidades que antes no habían imaginado. Sin embargo, y pese a tener la cuenta bancaria llena, la primera compra que hicieron sorprendió a muchos.

Fue en julio del año pasado cuando la vida del matrimonio de Lee y Helen Kuchczynski dio un giro total. Entonces, los esposos recibieron una llamada. La mujer le dio la noticia a su marido, que aún estaba en el trabajo. Sin poder creerlo, le contó que habían ganado el premio del sorteo Euromillones. Su cuenta ahora tenía una increíble cifra en libras (equivalente a 4.3 millones de dólares).

No obstante, lo más relevante de esta noticia no fue su triunfo, sino lo que compraron después. El hombre reveló a la BBC lo primero que hizo con su dinero: compró un nuevo rascador de espalda, por US$20. Sin embargo, no fue cualquiera. Ahora, con más presupuesto, pudo comprar uno más caro, ya que el que tenía valía solo US$9.

La pareja británica ganó más de cuatro millones de dólares en julio del 2022

Helen, de 58 años, le dijo al medio citado que había pensado que todo era una estafa. Aunque semanalmente jugaban al Euromillones, le pareció increíble que ahora su familia fuera una de las afortunadas. Una vez que se calmó y descubrió que todo era verídico, compartió las noticias con su esposo, quien manejaba un camión. Ante la advertencia de que algo importante había pasado, el hombre debió estacionar: “¿Estás sentado?”, le dijo primero Helen, quien luego soltó: “Nos ganamos la lotería”.

Después de esto, la afortunada mujer no supo qué hacer. Aunque el dinero ya no sería un problema, decidió continuar con sus labores como administradora financiera de una organización benéfica.

“Esperamos no cambiar”

A pesar de que su primera compra fue solo un rascador, después tomaron decisiones importantes. Compraron una casa, un sueño largamente anhelado por la pareja. También un Audi RS4 Avant, con un precio aproximado actual de US$83.243.

La familia Kuchczynski reconoció que nada sería como antes. Sin embargo, resaltó que, para ellos, el cambio solo fue financiero. “Esperemos no cambiar como personas, sino cuidar de nosotros y de la gente a la que queremos”, señaló Lee.

Euromillones es un sorteo internacional donde solamente ciudadanos de ciertos países de Europa pueden participar. Según su página web, inició en 2004 y en total son nueve naciones las que pueden concursar: España, Francia, Portugal, Irlanda, Bélgica, Suiza, Austria, Luxemburgo y Reino Unido. El costo del boleto puede variar, pero ronda los US$3.

Para jugar, solo se deben seleccionar cinco números y dos estrellas. Los premios dependerán según los aciertos.

Mega Millions en EE.UU. y su cifra histórica

La lotería en Estados Unidos también tiene buenas noticias esta semana. El sorteo Mega Millions se aproxima a los máximos históricos al acumular US$940 millones o la cantidad en efectivo de US$483,5 millones. La próxima edición se realizará el viernes.

El sorteo Mega Millions se aproxima a los máximos históricos al acumular US$940 millones (AP Foto/Nam Y. Huh)

Según CNN, desde que comenzó este juego, en 2002, solo ha habido tres premios mayores al actual. El pozo acumulado más grande fue de US$1537 millones en octubre del año 2018. El ganador en esa oportunidad fue un residente de Carolina del Sur.

LA NACION