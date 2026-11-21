Abogados de inmigración advierten que residentes permanentes con green card están siendo detenidos en aeropuertos y cruces fronterizos de Estados Unidos. Los arrestos ocurren al regresar del exterior y se basan en antecedentes penales menores de hace años o décadas. La alerta circula una semana antes de Acción de Gracias (Thanksgiving), el 26 de noviembre.

Por qué el ICE detiene a residentes con green card al volver de un viaje

Según una investigación de The Washington Post publicada el 17 de noviembre, esos registros surgen en la inspección de los puertos de entrada, que está a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Luego las personas quedan bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque esos cargos no les impidieron renovar su estatus antes.

Texas y Florida compartieron con el DHS bases de datos de antecedentes penales y de registro electoral Fotomontaje realizado con IA

Los abogados consultados por Telemundo sostienen que el ICE arresta a residentes por cargos menores que no declararon al tramitar o renovar la residencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acusa a algunos de ellos de omitir esos antecedentes. Según The Washington Post, quien solicita la green card debe informarlos aunque el caso haya sido desestimado.

El medio citado documentó el caso de San Juanita Guerra, de 74 años, detenida en marzo en el puerto de Progreso, Texas, por un delito menor con arma de 1994. Pasó 22 días detenida. Emiliano Andrade Covarrubias fue retenido en Laredo por un cargo de robo de 2004 y murió bajo custodia del ICE el 17 de octubre.

El diario también informó que Texas y Florida compartieron con el DHS bases de datos de antecedentes penales y de registro electoral. Los agentes pueden cruzar esa información con las huellas y los manifiestos de vuelo.

Qué dice la ley sobre los residentes permanentes que regresan al país

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que un residente permanente que vuelve de un viaje no debe ser tratado como solicitante de admisión. La regla tiene seis excepciones, que se aplican cuando el residente:

Abandonó o renunció a su estatus

Estuvo fuera del país más de 180 días seguidos

Realizó actividades ilegales después de salir

Salió con un proceso de deportación en curso

Cometió alguno de los delitos que la ley enumera como causales de inadmisibilidad

Intentó entrar por un lugar o en un horario no autorizados

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que un titular de green card no debe ser tratado como solicitante de admisión Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El 23 de junio, la Corte Suprema resolvió por seis votos a tres, en el caso Muk Choi Lau, que el agente fronterizo no necesita pruebas claras y convincentes de que el residente cometió un delito para tratarlo como solicitante de admisión. Alcanza con que el gobierno lo demuestre después, ante el juez de inmigración.

En su disidencia, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que ese cambio de categoría expone al residente a la detención o a un ingreso condicional. También le traslada la carga de probar que es admisible.

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Telemundo recogió la recomendación de revisar la documentación y consultar a un especialista antes de salir del país. Jodi Goodwin, abogada en Texas, dijo a The Washington Post que aconseja a sus clientes con green card no viajar por ahora.

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El universo potencial es amplio: la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional estimó que en enero de 2024 vivían en Estados Unidos 12,8 millones de residentes permanentes.

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Según los abogados muchos residentes conservan la tarjeta ante un juez, aunque después de semanas o meses de detención. Guerra tiene una audiencia prevista para fines de noviembre. El caso Lau volvió al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que debe definir si su delito implicó vileza moral.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.