La abogada de inmigración Jodi Goodwin recomendó a sus clientes con green card evitar los viajes ante las detenciones de residentes permanentes, documentadas por The Washington Post. La advertencia, publicada antes de Thanksgiving, apunta al riesgo de enfrentar controles al regresar a Estados Unidos por antecedentes antiguos: “Les digo a todos mis clientes: si tienen residencia permanente, quédense en casa. No viajen, no es un buen momento para eso”, afirmó la especialista de Texas.

Qué advirtió la abogada sobre viajar con green card antes de Thanksgiving

Goodwin vinculó su recomendación con casos en los que las autoridades utilizaron información del pasado de residentes para detenerlos. “Usarán cualquier cosa para intentar detener a alguien”, sostuvo, según el reportaje de The Washington Post.

Agentes del ICE detuvieron a un hombre latino cuando acompañaba a su esposo a una entrevista de rutina para la green card el 24 de noviembre ICE/GoFundMe - ICE/GoFundMe

La investigación describe arrestos por cargos que no habían impedido obtener o renovar la residencia. Abogados consultados señalaron que algunos expedientes habían sido desestimados o sus registros eliminados, y que las omisiones en formularios podían responder a errores, antes que a intentos de fraude.

La recomendación de Goodwin debe distinguirse de las reglas oficiales: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) establece que los residentes permanentes pueden viajar al exterior y que las salidas breves generalmente no afectan su estatus. Para regresar después de un viaje temporal, la agencia indica que deben presentar una tarjeta de residencia válida y vigente.

El caso de una residente detenida al regresar de México

San Juanita Guerra, actualmente de 75 años, había cruzado durante tres décadas a México para comprar medicamentos sin dificultades al volver. El 2 de marzo quedó detenida en el puerto de entrada de Progreso, Texas, después de que una revisión de huellas identificara un antecedente de 1994 relacionado con un arma.

San Juanita Guerra, de 75 años, fue detenida cuando intentaba volver desde México hacia Estados Unidos Foto: Gentileza The Washington Post/Gabriel V. Cardenas

Según el diario estadounidense, Guerra había olvidado su green card y una de sus hijas le llevó el documento al cruce. Su abogada, Wendoli Rodriguez, explicó que aquel antecedente no le había impedido renovar la residencia tres veces ni realizar cientos de viajes anteriores.

Guerra permaneció 22 días detenida y salió después de que un juez autorizara una fianza. Su familia pidió prestados US$15.000 para conseguir la liberación. Al publicarse la investigación de The Washington Post, todavía intentaba devolver ese dinero y esperaba una audiencia para finales de noviembre.

El abogado Jaime Diez dijo haber atendido al menos 100 casos de residentes permanentes detenidos en los últimos 18 meses. Esa cifra corresponde a su práctica profesional: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió al diario cuántas personas con green card había arrestado.

Las reglas son claras: qué establece el Uscis para migrantes con green card sobre el regreso tras un viaje corto

Para quienes salen del país por visitas familiares o compras, los casos muestran que haber cruzado antes sin inconvenientes puede coexistir con revisiones posteriores de antecedentes. El Uscis también aclara que un permiso de reingreso no garantiza la admisión: las autoridades deben determinar si la persona reúne los requisitos para entrar.

Existe, además, una distinción documental: el formulario I-407 registra el abandono voluntario de la residencia permanente. El documento oficial establece que ninguna ley obliga a completarlo, firmarlo o presentarlo, y permite solicitar una audiencia si se cuestiona una acusación de abandono del estatus.

Firmarlo implica renunciar a esa audiencia sobre el abandono de la residencia, según sus instrucciones. Mientras Guerra espera su próxima comparecencia, su expediente ilustra que la liberación bajo fianza puede dejar pendiente la resolución del caso migratorio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.