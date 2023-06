El mini accidente de Taylor Swift en pleno show de Chicago que se hizo viral: “¿Alguien no lo vio?”

escuchar

The Eras Tour, la gira más reciente de Taylor Swift, arrasa en Estados Unidos, con emociones al límite para los fanáticos, que disfrutan de todo el espectáculo que se desarrolla en el escenario. Sin embargo, incluso la propia cantante se encontró con sorpresas. En abril, se raspó la mano y terminó el resto del espectáculo con una herida durante su show en Houston, mientras que en otra presentación tuvo un desperfecto con el vestuario que rápidamente fue corregido por un miembro del staff. El domingo, cuando presentaba a su banda en el Soldier Field de Chicago, la estrella pop tuvo un leve ataque de tos antes de anunciar que se había tragado un bicho.

Swift, de 33 años, presentaba al último integrante de su banda cuando se dio vuelta para toser: “Me acabo de tragar un bicho. Lo siento mucho”, pronunció ante el público. “No pasa nada. Es una tontería”, siguió antes de intentar escupir al insecto, mientras bromeaba: “Delicioso”. “Oh, Dios”, añadió la ganadora del Grammy. “¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso?”. Finalmente, solo se rio y admitió: “Está bien. Me lo tragué. Esto va a volver a pasar. Hay muchos bichos. De todas formas, fue divertido”. Tras la interrupción, tosió una vez más antes de seguir con el tema “Tolerate it”.

Taylor Swift se tragó un insecto en una presentación de The Eras Tour

Un accidente más en The Eras Tour

Si hay algo que Swift ha demostrado en su gira, además de su gran poder de convocatoria, es su capacidad para anteponerse a cualquier situación propia de un show en vivo. En abril, su canción “Death by a thousand cuts” describió lo que le ocurrió en el escenario, con una lesión en la palma de su mano izquierda.

Ante la preocupación de sus fanáticos, quienes se preguntaban en redes sociales sobre lo que le había pasado, Taylor los tranquilizó: “Acabo de tocar en tres espectáculos muy locos en Houston y me despierto con una sonrisa recordando lo mucho que todos nos divertimos. Me encanta tanto esta gira debido a la pasión que le ponen a todo”, introdujo. Y continuó: “Para aquellos que me preguntan cómo me corté la mano, estoy totalmente bien y fue mi culpa por completo, tropecé con mi vestido y me caí en la oscuridad detrás del escenario mientras corría a un cambio rápido. Me sujeté con la palma de mi mano”.

Taylor Swift comenzó oficialmente su Eras Tour en el Día de San Patricio de este año, en un evento masivo que marcó su vuelta a las giras desde 2018, debido a la pandemia. Con un calendario inicial de 52 shows, ha llevado a miles de personas a una ciudad diferente de EE.UU. cada fin de semana y ha acaparado los titulares por varios motivos: la polémica con Ticketmaster (que detonó una audiencia en el Congreso), y la duración del show, con más de 40 canciones en aproximadamente tres horas y media.

Taylor Swift agotó la preventa en la Argentina

La semana pasada, en una confirmación esperada por los fanáticos de la artista, anunció la primera ronda de fechas internacionales de su gira, donde se detendrá en Latinoamérica para ocho espectáculos. La cantante de pop Sabrina Carpenter, que lanzó su último álbum, Emails I Can’t Send, será su telonera. “Estoy muy emocionada de decirles: México, Argentina y Brasil, les llevaremos The Eras Tour este año. El ángel dulce de Sabrina Carpenter se unirá en todos los espectáculos”, escribió Swift, mientras prometió más fechas internacionales.

En la Argentina, hay dos shows programados para los próximos 9 y 10 de noviembre en el estadio de River Plate. Al ser la primera vez que la artista estadounidense viajará al país, sus admiradores hicieron una interminable fila virtual que comenzó este lunes a las 10 hs para la preventa, únicamente para los usuarios de Banco Patagonia, y las entradas se agotaron en hora y media. Este martes saldrán a la venta los tickets de carácter general.

