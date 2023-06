Taylor Swift en la Argentina: los mejores memes por la interminable fila virtual para comprar las entradas

escuchar

Taylor Swift hará dos shows en la Argentina, los próximos 9 y 10 de noviembre en la cancha de River Plate, en el marco de su gira The Eras Tour y sus fans estallaron de emoción. Al tratarse de la primera vez que la artista estadounidense viajará al país, sus admiradores generaron una interminable fila para comprar sus entradas de manera virtual, a través de la plataforma All Access, que arrancó su preventa de 24 mil boletos este lunes a las 10 horas. En tanto, en las redes sociales aparecieron una infinidad de memes por la situación: “Que comience el juego”.

Este martes, saldrán a la venta las entradas de carácter general para los dos recitales que Taylor Swift presentará en la Argentina. Pero los usuarios del Banco Patagonia tuvieron un beneficio exclusivo: poder acceder a ellas un día antes. Así, se formó una fila virtual mucho mayor a la cantidad de boletos que se pusieron a disposición en un primer momento.

Ante la situación, los usuarios estallaron de memes las redes sociales.

Allaccess con su fila virtual para sacar entradas para Taylor Swift en este momento. pic.twitter.com/omVOdbu1lX — 𝐿𝑜𝑟𝑒 ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ&ᵍᵉᵒʳᵍᵉ🪐 (@eviestvicent) June 5, 2023

Te tengo una noticia a VOS que estás leyendo esto: vas a conseguir entrada para ver a Taylor Swift. pic.twitter.com/t2EEwHvjrl — Den🍷 (@closetothebirds) June 5, 2023

Swifties toda la semana: chicas no peleen, tenemos que organizarnos y pensar en las que menos tienen, hay Taylor Swift para todas 😍



Swifties 0,1 segundos despues de que habiliten las entradas: pic.twitter.com/rMD9L3KW1u — ElBuni (@therealbuni) June 5, 2023

Los usuarios de las redes sociales compartieron memes Twitter: @MatiasReynoso_

Se formó una interminable fila virtual ante el lanzamiento de las entradas Twitter: @ignacylan

En tanto, los usuarios que tuvieron suerte de conseguir una entrada compartieron su emoción a través de Twitter, mientras que aquellos que no llegaron a tiempo se lamentaron ante la finalización de la preventa, que culminó con todos los boletos vendidos a una hora y media de su lanzamiento. “Envidio a los que van a poder ir a ver a Taylor Swift. Tengo el corazón roto, no me hablen”, señaló uno. “El peor final”, sentenció otro.

La preventa agotó sus entradas en una hora y media Twitter: @fedeebongiorno

Cuándo saldrán a la venta las entradas para Taylor Swift

La preventa fue exitosa y, en apenas una hora y media, se agotaron las 24 mil entradas que se pusieron a disposición para los usuarios del Banco Patagonia este lunes. Muchos usuarios se lamentaron en las redes sociales por no haber conseguido su acceso a los dos recitales que la artista estadounidense presentará en el Estadio Monumental en noviembre, pero tendrán otra oportunidad.

La venta de entradas comenzará este martes a las 10 horas, con la misma dinámica: ingresar en la página web de All Acces y colocarse en la fila virtual, donde podrán comprar sus asientos con distintos medios de pago. Los precios de las entradas se encuentran entre los $16 mil (con visión restringida) y los $85 mil (para la platea preferencial), a los que se suman los costos de servicio.

Estas son las distintas opciones y precios que ofrece el Estadio de River Plate:

Campo delantero: $75.000 + costo de servicio

Campo trasero: $40.000 + CS

Platea preferencial: $85.000 + CS

Platea preferencial Visión lateral: $75.000 + CS

Platea alta: $45.000 + CS

Sívori media: $50.000 + CS

Sívori alta: $30.000 + CS

Centenario Media Visión Restringida: $19.000 + CS

Centenario Alta Visión Restringida: $16.000 + CS

Además, se ofrecieron paquetes VIP para el Tour de la intérprete de “Bad Blood” en la Argentina. Estos sumarán a los tickets distintos objetos de merchandising y la posibilidad de ingresar antes al estadio que las entradas generales. Así, estas ofertas llevan el nombre de algunas de las canciones de la artista, como “It’s Been A Long Time Coming”.

LA NACION