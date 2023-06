Es de Nueva York, hizo un insólito posteo en redes y le cambió la vida para siempre: “Necesitaba ese empujón”

escuchar

Una mujer experimentó uno de los cambios más felices de su vida gracias a las redes sociales. Con su historia, demostró que las funciones de la tecnología son múltiples y que hasta se pueden forjar relaciones duraderas. Un día de fiesta decidió hacer un posteo sobre lo abrumadora que le resultaba su existencia y terminó por conocer al hombre que, tres años después, se convirtió en su esposo.

Todo comenzó en mayo de 2020, cuando Jill Sennett era enfermera en el Children’s Hospital of Philadelphia durante la pandemia y vivía sola. “Trabajar todo el día con niños que tienen cáncer y luego volver a casa y encontrar un departamento vacío era agotador”, contó para Insider. Estaba cansada de no tener a nadie con quien compartir los momentos y deseaba sentirse acompañada en el día.

Entonces, una noche decidió tomarse unas copas y expresar sus sentimientos en Twitter. Publicó una foto suya con la leyenda: “¿Alguna celebridad quiere casarse conmigo? Estoy soltera”. Etiquetó en la publicación al cantante Hozier, aunque todo era broma y lo único que quería era desahogarse. “Sabía que el tuit no llegaría a Hozier y no estaba interesado en casarme con una estrella. Estaba aburrida, frustrada con mi vida amorosa inexistente y un poco borracha”, admitió.

El tweet con el que la pareja comenzó a interactuar @Casey_Jacked/Twitter

Lo que no esperaba era que un hombre llamado Casey Serrano le respondería y que allí comenzaría su gran historia de amor. “Puede que no sea Hozier, pero fui el bajista de Chipettes band en Alvin y las ardillas 2, y te trataría no solo bien sino mejor que Hozier. Así que depende de ti. Mis mensajes están abiertos”, escribió el sujeto. Enseguida, ambos comenzaron a interactuar en el posteo e incluso se involucró la mamá de él.

“Él era realmente el bajista de Chipettes, pero yo no sabía eso... Aun así, no estaba segura de querer enviarle un mensaje privado, hasta que una amiga me dijo que ella lo haría si yo no lo enviaba. Necesitaba ese empujón”, contó la mujer. Finalmente, decidió entablar una conversación con él. “Si Twitter fuera la vida real, saldría contigo”, le respondió él.

La historia de amor

Sennett y Serrano tuvieron algunas citas virtuales antes de conocerse en persona. Desde que se vieron, el flechazo fue inmediato, según el relato de ella: “Él estaba en Denver y yo en la costa este, así que teníamos 3218 kilómetros entre nosotros. Sin embargo, sentí que esto merecía una oportunidad”.

La pareja se casó y ahora ambos viven en Denver @Casey_Jacked/Twitter

Se vieron en junio de ese mismo año, unas semanas después de haber interactuado en aquel tuit. “Fue incómodo al principio, ya había sentimientos y mucho en juego. Rápidamente nos enamoramos”, dijo Jill. Una vez que descubrieron que eran el uno para el otro, la originaria de Nueva York renunció a su trabajo en Philadelphia y se mudó a Denver.

Unos años después, en marzo de 2022, Casey le pidió que se casaran y a partir de allí han estado siempre juntos. “Por suerte, nos queríamos tanto en persona como en Twitter... No hemos tenido miedo de salir y perseguir nuestros sueños. Eso ha llevado a este gran amor, con un poco de ayuda de Alvin y las ardillas 2”, concluyó para el medio citado.

