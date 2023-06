Usó la inteligencia artificial para conseguir una cita, pero lanzó una advertencia

escuchar

Una mujer utilizó el software de inteligencia artificial ChatGPT para conseguir una cita en una aplicación móvil. A pesar de que el resultado fue favorable, no lo recomienda. Esta tecnología tomó una mayor relevancia en los últimos meses para diferentes propósitos, pero la joven decidió aprovecharla para aumentar sus posibilidades en el amor. Su conclusión fue que “no hay nada como la interacción cara a cara”.

Nadgeena Jerome es una neoyorquina que le contó a The Sun cómo completó la información de su perfil de una app de citas con algunos textos que obtuvo de ChatGPT. Así, logró coincidir con un hombre que la invitó a una velada romántica y pasó uno de los momentos más increíbles de su vida. De esta manera, demostró que usar el sistema desarrollado por OpenAI no fue tan mala idea. “Coincidí con él después de publicar mi perfil inicial y charlamos sobre la vida y el trabajo antes de que me invitara a salir”, destacó.

La mujer neoyorquina dijo que fue afortunada de haber logrado una cita con la inteligencia artificial @geenajoojoo/Instagram

No obstante, el sujeto con el que salió le hizo algunos comentarios relacionados con la impresión que le había dado al utilizar las respuestas de la inteligencia artificial: “Él pensó que yo era muy aburrida en línea... mis respuestas sonaban muy robóticas”. Además, admitió que en realidad la había invitado a tener una cita por su apariencia y que no le había tomado tanta importancia a su descripción creada por ChatGPT: “Mientras intercambiamos bromas y tuvimos una conversación informal, le dije la verdad y curiosamente se sintió aliviado”.

Por otro lado, Jerome contó que el hombre le reveló que antes de conocerla en persona estaba un poco temeroso, ya que en las conversaciones que habían tenido por la plataforma digital ella parecía tener una personalidad fuerte. “Mi cita admitió que, después de leer las charlas generadas por computadora, le preocupaba que fuera demasiado aburrida”, agregó. En la descripción de perfil tenía dos párrafos largos, lo que la hizo parecer “demasiado seria y engreída”. Aun así, el hombre decidió invitarla a una primera cita y su percepción cambió: “Según él, yo era mucho más divertida en persona”.

Advertencias de usar la inteligencia artificial para las relaciones

A pesar de que la cita de Nadgeena fue un éxito, consideró que tuvo suerte y que no siempre se puede esperar un resultado así. “Al final no hay nada como una buena comunicación cara a cara a la antigua”, aseguró. Desde su perspectiva, pudo conectar con su prospecto porque él le tuvo paciencia y se aventuró a conocerla a pesar de que las conversaciones generadas por ChatGPT le parecieran aburridas.

Este era uno de los textos que aparecía en su perfil The Sun

Incluso el mismo sujeto afirmó que no era recomendable usar estas herramientas tecnológicas para forjar relaciones interpersonales. “Diría que le quita la diversión a una persona. Tal vez podría funcionar en un perfil de LinkedIn o en un currículum y para gente que busca más una relación de contrato comercial”, explicó para el medio citado. En su opinión, al ser textos tan serios, podría perjudicar la percepción que se tiene sobre alguien, como le ocurrió en esta ocasión.

LA NACION