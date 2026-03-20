La NASA traslada el cohete Artemis II a la plataforma de lanzamiento en camino a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) trasladó este viernes el cohete Artemis II a la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida, como paso previo al primer viaje tripulado alrededor de la Luna, previsto para el 1° de abril. El cohete de 322 pies de altura recorrió cuatro millas (más de 6 kilómetros) en aproximadamente 10 horas. La misión llevará a cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen— en una travesía de diez días a bordo de la cápsula Orion.

El cohete Artemis II llega a la plataforma de lanzamiento de Kennedy Space Center

El cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion de la NASA llegaron a la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida, este viernes. El primer movimiento ocurrió a las 12.20 del mediodía (ET), y la pila completa —cohete, cápsula y plataforma móvil— quedó posicionada en la rampa alrededor de las 10, según consignó Space.com.

El traslado se realizó a bordo del vehículo conocido como “Crawler-Transporter 2”, que avanzó a aproximadamente una milla por hora a lo largo de un recorrido de cuatro millas (6 kilómetros) hasta la plataforma. FOX 35 Orlando, indicó que el proceso completo tomó entre 10 y 12 horas.

El cohete mide 322 pies de altura. El lanzamiento está previsto para el 1° de abril, lo que haría de Artemis II el primer viaje tripulado alrededor de la Luna desde 1972.

Según Space, se trata del segundo traslado del cohete hacia la plataforma. El primero ocurrió el 17 de enero, pero tuvieron que devolverlo al hangar por problemas detectados durante pruebas de fueling obligaron. Una falla en el sistema de helio del propulsor superior y distintas anomalías en los ensayos de cuenta regresiva empujaron la misión hasta la de abril.

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