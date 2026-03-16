Supreme leader of Iran: quiénes son la esposa y la madre de Mojtaba Khamenei y qué familiares murieron

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel, un nuevo mapa se dibujó en el Estado islámico de Irán. A partir de la muerte de Ali Khamenei y de varios de sus familiares, Mojtaba Khamenei quedó como el nuevo líder supremo de la nación. Con el paso de los días, se conoció un panorama más claro sobre lo que ocurrió en la familia.

¿La esposa de Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán, murió en los ataques?

La avanzada militar de EE.UU. e Israel desató un conflicto que obligó a buscar un sucesor en el régimen iraní. Tras la muerte de Ali Khamenei, quien era el líder supremo en Irán desde 1989, comenzaron los movimientos para definir a su sucesor.

Mojtaba quedó designado como líder supremo de Irán tras la muerte de Ali Khamenei Office of the Iranian Supreme Leader

En ese contexto, Mojtaba Khamenei fue designado para ocupar su puesto y liderar a Irán. El hijo del anterior ayatollah llega al cargo con varias pérdidas en el ámbito familiar.

De acuerdo con lo consignado por EFE, tras los ataques iniciales, se confirmó la muerte de Zahra Haddad Adel, quien era la esposa del nuevo líder supremo. La mujer era hija de Gholam Ali Haddad Adel, un político conservador iraní, que fue quien confirmó públicamente la noticia.

Aunque no hay demasiada información pública sobre la pareja, se sabe que Mojtaba Khamenei se casó con Zahra Haddad Adel en 2004 y tuvieron tres hijos. A partir de este matrimonio, el vínculo entre Ali Khamenei y Gholam Ali Haddad Adel se fortaleció.

La duda sobre Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, la madre de Mojtaba Khamenei y esposa de Ali Khamenei

Cuando se informó originalmente la lista de fallecidos por los ataques en Irán, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa del anterior ayatollah y madre del nuevo líder supremo, estaba incluida.

La madre de Mojtaba Khamenei no murió durante los ataques en Irán, a pesar de lo que decía la información inicial Getty Images

Sin embargo, días después, la agencia Fars News aseguró que la mujer sigue viva y que la información de su muerte fue incorrecta.

Mansoureh se casó con Alí Khamenei antes de la Revolución Islámica y permaneció junto a su marido durante su ascenso como figura política y religiosa. A pesar de sus años en el foco público, la mujer mantuvo siempre un perfil bajo.

A diferencia de muchas otras figuras y familias de poder político, Mansoureh se encargó de no dar a conocer demasiados detalles de su vida privada y de cuidar sus apariciones públicas.

Así celebraron en Teherán la designación de Mojtaba Khamenei

Quiénes son los fallecidos de la familia Khamenei en Irán por los ataques

A partir de que la información se confirmó con el correr de los días, France24 elaboró un listado con los muertos por el ataque:

Ali Khamenei : quien era el líder supremo desde 1989 falleció como consecuencia de los ataques. Aunque en un inicio se había negado esta información, horas después fue confirmada.

: quien era el líder supremo desde 1989 falleció como consecuencia de los ataques. Aunque en un inicio se había negado esta información, horas después fue confirmada. Zahra Haddad-Adel : esposa de Mojtaba Khamenei y nuera de Ali Khamenei. Además de por su padre, su fallecimiento fue confirmado por el propio líder supremo.

: esposa de Mojtaba Khamenei y nuera de Ali Khamenei. Además de por su padre, su fallecimiento fue confirmado por el propio líder supremo. Una hija de Ali Khamenei : Mojtaba se refirió a ella como su “hermana abnegada”.

: Mojtaba se refirió a ella como su “hermana abnegada”. Un nieto de Ali Khamenei : hijo de la mencionada hermana de Mojtaba.

: hijo de la mencionada hermana de Mojtaba. Un yerno de Ali Khamenei: mencionado por Mojtaba como hijo de otra hermana.

Por su parte, el líder supremo de Irán sufrió algunas heridas como causa de los ataques, pero sobrevivió.