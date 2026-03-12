La inteligencia de EE.UU. dice que el gobierno de Irán no corre riesgo de colapso, según fuentes

WASHINGTON.– La inteligencia de Estados Unidos indica que el liderazgo de Irán sigue en gran medida intacto y no corre riesgo de colapso en el corto plazo, tras casi dos semanas de incesantes bombardeos de Estados Unidos e Israel, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Una “multitud” de informes de inteligencia ofrece un “análisis consistente de que el régimen no está en peligro” de colapsar y que “mantiene el control de la población iraní”, dijo una de las fuentes, todas las cuales pidieron permanecer en el anonimato para poder hablar sobre las conclusiones de la inteligencia estadounidense.

Residentes recogen sus pertenencias entre los escombros en Teherán, el 12 de marzo de 2026 -� - AFP�

El informe más reciente fue completado en los últimos días, dijo la fuente.

Con la presión política en aumento por el fuerte incremento de los costos del petróleo, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha sugerido que pondrá fin “pronto” a la mayor operación militar estadounidense desde 2003. Pero encontrar una salida aceptable a la guerra podría resultar difícil si los líderes de línea dura de Irán permanecen firmemente atrincherados.

Los informes de inteligencia subrayan la cohesión del liderazgo clerical de Irán pese a la muerte del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, el 28 de febrero, el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Una mujer iraní recoge pertenencias entre los escombros de un edificio residencial destruido en Teherán, el 12 de marzo de 2026 -� - AFP�

Funcionarios israelíes, en conversaciones a puerta cerrada, también han reconocido que no hay certeza de que la guerra conduzca al colapso del gobierno clerical, dijo a Reuters un alto funcionario israelí.

Las fuentes subrayaron que la situación sobre el terreno es cambiante y que las dinámicas dentro de Irán podrían modificarse.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Agencia Central de Inteligencia declinaron hacer comentarios.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Objetivos cambiantes

Desde que iniciaron la guerra, Estados Unidos e Israel han atacado una variedad de objetivos iraníes, entre ellos defensas aéreas, instalaciones nucleares y miembros de la cúpula dirigente.

El gobierno de Trump ha dado distintas razones para la guerra. Al anunciar el inicio de la operación estadounidense, Trump instó a los iraníes a “tomar el control de su gobierno”, pero desde entonces sus principales asesores han negado que el objetivo fuera derrocar al liderazgo iraní.

Un clérigo iraní pasa junto a los escombros de un edificio residencial mientras visita el lugar de un ataque en Teherán, el 12 de marzo de 2026 -� - AFP�

Además de Khamenei, los ataques han matado a decenas de altos funcionarios y a algunos de los comandantes de mayor rango del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una fuerza paramilitar de élite que controla grandes sectores de la economía.

Aun así, los informes de inteligencia estadounidenses indican que el IRGC y los líderes interinos que asumieron el poder tras la muerte de Khamenei mantienen el control del país.

La Asamblea de Expertos, un grupo de clérigos chiíes de alto rango, declaró a comienzos de esta semana al hijo de Khamenei, Mojtaba, como nuevo líder supremo.

Israel no tiene intención de permitir que ningún remanente del antiguo gobierno permanezca intacto, dijo una cuarta fuente familiarizada con el asunto.

Un hombre observa una declaración televisada del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, el 12 de marzo de 2026 -� - AFP�

No está claro cómo la actual campaña militar estadounidense–israelí podría derrocar al gobierno.

Probablemente requeriría una ofensiva terrestre que permitiera a la población dentro de Irán protestar con seguridad en las calles, dijo la fuente.

El gobierno de Trump no ha descartado enviar tropas estadounidenses a Irán.

El poder de fuego kurdo

Reuters informó la semana pasada que milicias kurdas iraníes con base en el vecino Irak consultaron con Estados Unidos sobre cómo y si atacar a las fuerzas de seguridad iraníes en el oeste del país.

Una incursión de ese tipo podría presionar a los servicios de seguridad iraníes en esa zona, permitiendo que los iraníes se levanten contra el gobierno.

Abdullah Mohtadi, jefe del Partido Komala del Kurdistán iraní –parte de una coalición de seis partidos kurdos iraníes– dijo en una entrevista el miércoles que las organizaciones están altamente organizadas dentro de Irán y que “decenas de miles de jóvenes están listos para tomar las armas” contra el gobierno si reciben apoyo de Estados Unidos.

Un miembro de las Fuerzas Hashed al-Shaabi de Irak frente a una pancarta que muestra a un joven ayatollah Ali Khamenei, en Bagdad, el 12 de marzo de 2026 AHMAD AL-RUBAYE� - AFP�

Mohtadi dijo haber recibido informes desde el Kurdistán iraní según los cuales unidades del IRGC y otras fuerzas de seguridad han abandonado bases y cuarteles por temor a ataques estadounidenses e israelíes.

“Estamos siendo testigos de señales tangibles de debilidad en las zonas kurdas”, afirmó.

Pero informes recientes de inteligencia estadounidense han puesto en duda la capacidad de los grupos kurdos iraníes para sostener un combate contra los servicios de seguridad iraníes, según dos fuentes familiarizadas con esas evaluaciones.

Un docente se suma a escolares durante una manifestación contra Estados Unidos e Israel en Bagdad, el 12 de marzo de 2026 AHMAD AL-RUBAYE� - AFP�

La inteligencia indica que estos grupos carecen tanto del poder de fuego como del número de combatientes suficientes, dijeron.

El Gobierno Regional del Kurdistán, que administra la región autónoma del Kurdistán iraquí donde tienen base los grupos kurdos iraníes, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En los últimos días, los grupos kurdos iraníes han pedido a altos funcionarios en Washington y a legisladores estadounidenses que Estados Unidos les proporcione armas y vehículos blindados, dijo otra persona familiarizada con el asunto.

Pero Trump afirmó el sábado que había descartado permitir que los grupos kurdos iraníes ingresen en Irán.