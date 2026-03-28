Hasta luego, Trump: la encuesta que beneficia a J.D. Vance como presidente de EE.UU. en 2028

J.D. Vance aparece hoy como el nombre con más respaldo dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028. Distintos relevamientos de opinión lo ubican al frente de la competencia interna, con una distancia amplia sobre otros dirigentes que también suenan para la candidatura.

Elecciones presidenciales republicanas 2028: cuánto mide J.D. Vance frente a sus rivales

El liderazgo de Vance no se apoya en una sola medición, sino en una secuencia de estudios de opinión realizados por distintas consultoras y medios. En varias de esas encuestas incluso supera con amplitud el promedio general.

El vicepresidente de EE.UU. se posiciona como el favorito para las primarias presidenciales del Partido Republicano Nathan Howard - Pool The New York Times

Los sondeos difundidos entre enero y marzo de 2026 y recopilados por la consultora de datos Real Clear Polling mostraron que el vicepresidente de EE.UU. se perfila con amplia ventaja en la intención de voto en una eventual primaria republicana.

J.D. Vance : obtuvo un 45% de apoyo.

: obtuvo un de apoyo. Donald Trump Jr. : el hijo del actual presidente obtuvo el 16,3% .

: el hijo del actual presidente obtuvo el . Marco Rubio : el Secretario de Estado de EE.UU. recibió el 12,3% .

: el Secretario de Estado de EE.UU. recibió el . Ron DeSantis : el gobernador de Florida quedó relegado en el cuarto puesto, con el 7,3% .

: el gobernador de Florida quedó relegado en el cuarto puesto, con el . Robert F. Kennedy Jr. : el actual Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales obtuvo el 3,8% .

: el actual Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales obtuvo el . Nikki Haley: la exgobernadora de Carolina del Sur obtuvo el 3,3%.

La diferencia posiciona a Vance como el principal heredero electoral dentro del espacio republicano.

Real Clear Polling construyó el promedio que hoy beneficia al vicepresidente con datos de firmas y organizaciones como YouGov, Emerson College Polling, Echelon Insights, I&I/TIPP, Big Data Poll, Daily Mail y Harris. También utilizó antecedentes de Atlas Intel, Rasmussen, Morning Consult y J.L. Partners.

Las muestras relevadas incluyeron votantes registrados, probables, ciudadanos adultos y electores verificados, según el diseño de cada estudio. Algunas encuestas consultaron a más de 3000 personas.

Más allá de la posible primaria republicana para 2028, esos sondeos también reflejaron un clima político más amplio en EE.UU.

Según una reciente encuesta, el 76% de los posibles votantes opina que Trump no debería ir en busca de un tercer mandato Alex Brandon - AP

Donald Trump cae en aprobación y cambia el mapa republicano

Una parte de las encuestas registró un retroceso en la imagen de Donald Trump como presidente. En varios estudios, la desaprobación supera a la aprobación y marca uno de los momentos más complejos de su actual gestión.

La encuesta de Emerson College señaló que el 43% de los posibles votantes aprueba al presidente, mientras que el 55% lo rechaza .

. Echelon Insights mostró el 41% de respaldo y 57% de desaprobación.

Ese deterioro se vincula, según los datos disponibles, a la prolongación de la guerra en Irán y al costo político de ese conflicto.

A pesar de que la aprobación a Trump disminuyó, Vance se ubica entre los favoritos para la presidencia en 2028 ANNABELLE GORDON - AFP

Qué temas preocupan a los votantes republicanos en Estados Unidos

Los sondeos también permitieron observar cuáles son hoy las principales inquietudes del electorado republicano estadounidense. El costo de vida encabeza la lista, seguido por el precio de la atención médica y la inflación.

En paralelo, la opinión pública mantiene dudas sobre la situación institucional del país norteamericano.

El sondeo de YouGov indicó que el 44% cree que Trump intentará buscar un tercer mandato, aunque 76% considera que no debería hacerlo.

A más de dos años del próximo ciclo presidencial, el mapa republicano muestra una ventaja definida para J.D. Vance. Su nivel de intención de voto, la distancia con sus rivales y el contexto político actual lo colocan en una posición central dentro del partido.

Por ahora, ninguna encuesta muestra una pelea cerrada. Si la tendencia se sostiene, Vance llega al tramo inicial de la carrera presidencial de 2028 como el dirigente republicano mejor posicionado.