Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, lanzó una plataforma para recopilar datos de venezolanos dentro y fuera del país con vistas a una eventual actualización electoral. La iniciativa, llamada Constructores, no reemplaza la inscripción oficial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cómo registrarse en Constructores desde Estados Unidos

El Diario informó que el partido anunció la plataforma el 24 de octubre de 2026 para conocer dónde viven los venezolanos e identificar posibles necesidades de puntos de inscripción en una futura elección. La propuesta alcanza también a quienes residen en Estados Unidos.

Una captura de Constructores, la nueva plataforma de registro de Vente Venezuela Vente Venezuela

Según la publicación, el sistema solicita datos como nombre y número de cédula y utiliza identificación biométrica. El Pitazo describió que, al ingresar, la persona recibe instrucciones para realizar una verificación facial y tener a mano la cédula o el pasaporte. El registro es una iniciativa partidaria: estar en esa base no significa haber quedado inscrito para votar ante el CNE.

El partido afirma que la información está protegida y que sus estructuras no acceden a los datos personales. Esa es una garantía expresada por la organización, no una auditoría independiente.

Especialistas en derechos digitales consultados por El Pitazo advirtieron sobre la recolección de datos biométricos y plantearon preguntas sobre su manejo.

Para los venezolanos en Estados Unidos, la distinción es importante: la plataforma busca facilitar una futura actualización, pero no confirma por sí sola una elección ni otorga un lugar de votación. Antes de entregar documentación o una imagen facial, conviene verificar la dirección del servicio y sus condiciones de privacidad.

La noticia en pocas líneas

¿Quién creó Constructores? El partido Vente Venezuela anunció la plataforma el 24 de octubre de 2026.

¿Pueden participar venezolanos que viven en Estados Unidos? La iniciativa está dirigida a venezolanos dentro y fuera del país.

¿Qué datos pide el registro Constructores? Según los medios consultados, solicita datos de identidad y una verificación facial.

¿Inscribirse en Constructores equivale a inscribirse ante el CNE? No. Es una base promovida por un partido para facilitar una eventual actualización electoral.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.