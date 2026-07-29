Operativos en lugares de trabajo y tácticas del ICE para aumentar arrestos de migrantes en julio 2026

Los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) registraron un fuerte incremento durante los primeros días de julio de 2026. En paralelo, funcionarios de la administración Donald Trump analizan reforzar los operativos en lugares de trabajo mediante investigaciones penales sobre posibles fraudes documentales, robos de identidad y otras infracciones.

Operativos del ICE en julio de 2026: qué muestran las cifras

Según datos revisados por The Washington Post, el ICE promedió más de 1400 arrestos diarios durante los primeros 12 días de julio, el nivel más alto desde el inicio del segundo mandato de Trump.

La aceleración comenzó a fines de junio, cuando la agencia arrestó a 10.000 personas en cinco días. Las cifras citadas por distintos medios sobre ingresos a centros de detención no deben compararse directamente con los arrestos, ya que una persona puede ser arrestada sin ingresar inmediatamente a una instalación del ICE.

En algunas jornadas, los arrestos superaron los 2000. Sin embargo, al momento del informe todavía no había datos completos para afirmar que julio cerraría con un récord mensual.

Cómo cambiarían los operativos del ICE en los lugares de trabajo

De acuerdo con CNN, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) analizaban ampliar los operativos laborales vinculados con investigaciones penales en curso.

Desde el DHS sostienen que ese enfoque permite coordinar mejor el trabajo entre las distintas agencias federales encargadas de hacer cumplir la legislación migratoria y penal.

Las operaciones del ICE se han expandido en distintos estados y abarcan controles en lugares de trabajo, investigaciones específicas y acciones coordinadas con otras agencias federales Fotomontaje editado con IA

Qué ocurre antes de un operativo del ICE en una empresa

Exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional explicaron a CNN que este tipo de actuaciones suele comenzar con auditorías sobre la documentación presentada por los empleadores.

Si durante esas revisiones aparecen irregularidades, las autoridades pueden ampliar la causa, reunir pruebas y, una vez concluida esa etapa, avanzar con procedimientos que incluyan arrestos de trabajadores u otras personas presuntamente involucradas.

El gobierno también estudia reforzar las acciones informativas dirigidas a empleadores para recordar las obligaciones legales que deben cumplir al contratar personal.

Qué sectores podrían verse alcanzados por la estrategia del ICE

Las conversaciones dentro del gobierno incluyen el impacto que estas medidas podrían tener sobre actividades que dependen en gran medida de mano de obra migrante. CNN señaló que durante los últimos meses existieron debates internos sobre el alcance de los controles en sectores como la agricultura, la construcción y la hotelería.

Las fuentes consultadas indicaron que las futuras actuaciones dependerán de la evidencia reunida en cada caso y de las prioridades fijadas por las autoridades federales, por lo que no responderán a un criterio único para todos los empleadores.

La política migratoria mantiene el foco en elevar las deportaciones

El refuerzo de estas acciones forma parte de la política migratoria impulsada por la administración Trump. La Casa Blanca había fijado anteriormente una meta de 3000 arrestos migratorios diarios. Sin embargo, fuentes citadas en julio señalaron que el nuevo objetivo operativo era alcanzar al menos 2000 arrestos por día. Esas cifras no equivalen al número de deportaciones efectivamente realizadas.

Las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) registraron un fuerte incremento durante julio de 2026 (Foto AP/Erin Hooley, Archivo) Erin Hooley - AP

Por ahora, la Casa Blanca ajusta la coordinación entre las agencias federales responsables de aplicar las leyes migratorias. El alcance de los nuevos procedimientos dependerá de la evolución de las causas en curso y de las decisiones que adopte el gobierno antes de finalizar el año.