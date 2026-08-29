El polvo del Sahara y la tormenta Dolly se unen y amenazan a Puerto Rico este fin de semana

El Atlántico tiene un nuevo sistema tropical en movimiento, pero Dolly enfrenta desde su formación un escenario que limita de manera significativa su desarrollo. La tormenta avanza con rapidez hacia el oeste mientras el aire seco, la cizalladura del viento y el polvo del Sahara comienzan a deteriorar las condiciones a su alrededor. La humedad asociada con sus remanentes podría comenzar a llegar a Puerto Rico entre la noche del sábado y el domingo, con lluvias que podrían extenderse hasta el lunes.

Tormenta Dolly: cuándo llegará a las Antillas Menores y por qué perderá fuerza

Dolly se convirtió en la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 después de varios días en los que tuvo dificultades para organizarse.

Satélite De La NOAA Sobre Dolly

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el sistema mantenía este viernes vientos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h) y se desplazaba hacia el oeste a 24 millas por hora (39 km/h).

Durante la madrugada del viernes, el centro de la tormenta se encontraba cerca de los 14,5 grados de latitud norte y 44,8 grados de longitud oeste, aproximadamente a 1145 millas (1840 kilómetros) al este de las Antillas Menores.

La trayectoria general hacia el oeste continuará durante los próximos días y, de acuerdo con la trayectoria prevista, el sistema o sus remanentes se aproximarán a las Antillas Menores durante este fin de semana.

La previsión oficial apunta a que Dolly conservará poco tiempo sus características actuales. El pronóstico contempla que la tormenta se transforme en una onda tropical antes de llegar a las Antillas Menores y que posteriormente continúe su debilitamiento, con la disipación como escenario más probable.

Polvo del Sahara y cizalladura debilitan a la tormenta Dolly en el Atlántico

El deterioro de las condiciones atmosféricas será uno de los principales factores que impedirán que Dolly se fortalezca durante su desplazamiento. Según el NHC, la tormenta presenta una pequeña zona de convección profunda concentrada cerca del centro y hacia el noreste, mientras que el aire seco ingresa en la mitad sur de la circulación.

La presencia de aire cargado con polvo del Sahara contribuirá de manera directa al debilitamiento progresivo del fenómeno meteorológico NHC

A esto se suma un incremento previsto de la cizalladura vertical del viento desde el sur, además de la presencia de aire seco. La velocidad con la que el sistema se desplaza también juega en contra de una organización más profunda.

El NHC señaló que la combinación de estos factores debería limitar cualquier intensificación significativa. Los principales modelos de pronóstico indican que Dolly perderá fuerza gradualmente y se convertirá en una vaguada de baja presión antes de alcanzar las Antillas Menores.

El polvo del Sahara constituye otro elemento relevante dentro de este escenario. Según Fox Weather, las condiciones hostiles del Atlántico, combinadas con el aire cargado, contribuirán al debilitamiento de la tormenta a partir de este viernes.

Puerto Rico: cuándo llegarían las lluvias y la humedad asociadas con Dolly

Aunque el escenario previsto no contempla que Dolly llegue a Puerto Rico como una tormenta tropical organizada, el debilitamiento del sistema no elimina todos sus posibles efectos. El principal riesgo señalado por los pronósticos es la llegada de humedad y lluvias asociadas con el sistema o con sus remanentes.

Durante la madrugada del viernes, el centro de la tormenta se localizaba a unas 1145 millas (1840 kilómetros) al este de las Antillas Menores NHC

El NHC informó que las lluvias intensas podrían comenzar a afectar a las Antillas Menores entre el sábado por la noche y el domingo. Después, la actividad de precipitación avanzaría hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española durante el final del fin de semana y el lunes.

El organismo meteorológico también advierte que las lluvias intensas podrían generar inundaciones repentinas, especialmente en zonas de mayor elevación de las Antillas Menores.