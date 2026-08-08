El precio de la salud en EE.UU.: los proyectos de ley que obligarían a hospitales y aseguradoras a informar cuánto cobran

El Congreso de Estados Unidos analiza varias iniciativas con respaldo de republicanos y demócratas para ampliar la transparencia en los precios de la atención médica. Las propuestas contemplan nuevas obligaciones para hospitales, aseguradoras y otros prestadores de salud con el objetivo de que los pacientes puedan conocer y comparar costos antes de recibir un tratamiento.

Tres proyectos buscan ampliar la transparencia en el sistema de salud

Uno de los proyectos es la Ley de menores costos y mayor transparencia (H.R. 9393), impulsada por los representantes Brett Guthrie y Frank Pallone. El texto establece que, desde enero de 2028, los hospitales deberán publicar anualmente sus precios estándar, lo que incluye tarifas brutas, valores en efectivo con descuento y montos negociados con las aseguradoras.

Las propuestas obligarían a hospitales y aseguradoras a publicar sus listas de costos para permitir que los pacientes comparen tarifas Freepik

Esa iniciativa también obliga a los hospitales a publicar al menos 300 servicios que puedan programarse con anticipación en un formato accesible para los pacientes. Las aseguradoras, por su parte, deberán ofrecer herramientas que permitan calcular deducibles, copagos y otros gastos compartidos, además de difundir las tarifas negociadas dentro de sus redes de atención.

El proyecto también busca incorporar obligaciones de transparencia para laboratorios clínicos, centros de cirugía ambulatoria y establecimientos dedicados a estudios por imágenes. Esto amplia el alcance de las exigencias a distintos sectores del sistema sanitario.

La propuesta del Senado incorpora protección para los pacientes

Otra de las iniciativas es la Ley de precios transparentes para pacientes (S. 2355), encabezada por el senador Roger Marshall y respaldada tanto por legisladores republicanos como demócratas. Su objetivo es que las personas conozcan el costo estimado de un tratamiento antes de recibirlo.

La propuesta dispone que los hospitales publiquen mensualmente sus listas de precios de manera gratuita y abierta al público. También incorpora una cláusula de protección para los pacientes, mediante la cual estos no serían responsables de pagar montos que superen la estimación inicial entregada por el hospital o la aseguradora.

El proyecto establece además que las instituciones que incumplan las normas no podrán iniciar procedimientos extraordinarios de cobro por deudas generadas durante el período en que permanezcan fuera de las exigencias legales. “No hay ninguna otra medida que tenga un impacto tan grande en el costo de la atención médica como la transparencia”, dijo Marshall, según Politico.

Medicare Advantage también quedaría sujeto a nuevas obligaciones

La tercera iniciativa se concentra en los planes privados de Medicare Advantage. El proyecto impulsado por Mark Warner y Marsha Blackburn exige que estas compañías publiquen información sobre beneficios suplementarios, como cobertura dental o visual, y reporten con qué frecuencia los utilizan los afiliados.

La propuesta plantea recopilar datos a nivel individual para evaluar si esas prestaciones adicionales cumplen con los objetivos previstos y generan valor para los beneficiarios del programa dirigido a adultos mayores. Los impulsores consideran que esa información permitirá analizar con mayor precisión el funcionamiento de los planes y facilitará futuras decisiones sobre la administración del programa.

“La transparencia en los planes Medicare Advantage es algo que se debería haber implementado hace mucho tiempo”, dijo el senador Blackburn en un comunicado. “La propuesta de ley garantizaría que los beneficiarios reciban el valor total que se les ha prometido, al exigir que se informen públicamente los beneficios complementarios que ofrecen y con qué frecuencia los adultos mayores realmente los utilizan”, señaló.

El proyecto exigiría que los planes privados informen detalladamente sobre el uso real de las prestaciones adicionales que ofrecen a los adultos mayores Freepik

Estudios estiman posibles ahorros, mientras continúa el debate político

Los defensores de estas iniciativas citan estudios académicos que estiman beneficios económicos derivados de una mayor transparencia. Según investigaciones de la Universidad de Minnesota, la publicación de precios podría generar ahorros que oscilan entre US$17.000 y US$80.000 millones.

Otro análisis publicado por la Universidad de Brown calculó un beneficio neto de US$120 mil millones para las finanzas federales debido a una eventual reducción de las primas de seguros antes de impuestos. Más de 40 millones de estadounidenses con seguros de alto deducible podrían comparar precios antes de realizar gastos importantes, mientras que quienes poseen coberturas tradicionales también podrían mejorar su situación si disminuye la presión sobre las primas.

El presidente del Comité de Salud del Senado, Bill Cassidy, manifestó su expectativa de que las medidas sean aprobadas durante el próximo período de negociación en el Congreso. “No me importa si es una ley independiente. No me importa si forma parte de un proyecto de ley más amplio. Lo único que me importa es que se apruebe, y confío en que así será”, señaló, según Politico.