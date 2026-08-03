¿Cruje el Partido Republicano? La interna entre Trump y Thune que preocupa a senadores antes de las elecciones

La relación entre el presidente Donald Trump y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, atraviesa un momento de tensión que genera preocupación dentro del Partido Republicano. Las diferencias sobre las reglas de la cámara alta, la estrategia legislativa y el rumbo de la agenda oficial alimentan la incertidumbre a pocos meses de las elecciones intermedias, en las que estarán en juego el control del Congreso y decenas de cargos estatales.

El choque entre Trump y Thune en el Partido Republicano

Uno de los temas centrales de la disputa es el filibusterismo , mecanismo que obliga a reunir 60 votos para avanzar con la mayoría de los proyectos de ley.

, mecanismo que obliga a reunir 60 votos para avanzar con la mayoría de los proyectos de ley. Trump insiste en eliminar esa regla para facilitar la aprobación de su agenda, mientras que Thune afirma que conservar ese instrumento permitirá bloquear futuras iniciativas demócratas si los republicanos pasan a la oposición.

“Es un hecho: no vamos a eliminar el filibusterismo”, aseguró Thune a CNN. Las diferencias también alcanzan otras decisiones legislativas.

El presidente criticó la falta de avances de la denominada “SAVE America Act” y presionó para utilizar el procedimiento de reconciliación presupuestaria con el objetivo de aprobar parte de sus propuestas por mayoría simple. Sin embargo, varios senadores consideraron que esa alternativa implicaba riesgos políticos y dificultades para reunir los votos necesarios.

La relación se deterioró aún más después de que Trump interviniera en las elecciones primarias para respaldar a Ken Paxton, rival del senador John Cornyn.

Esa decisión generó preocupación entre dirigentes republicanos, que observan un posible impacto en estados donde el partido deberá defender bancas.

“Las peleas internas no son realmente productivas. No tiene sentido dar vueltas y vueltas y vueltas. Si los líderes no logran ponerse de acuerdo, si no tienen cuidado, van a empeorar las cosas”, dijo el senador republicano Jim Justice, de Virginia Occidental, a CNN.

Senadores temen que la división entre Trump y Thune afecte el resultado electoral

Dentro de la bancada republicana crece la inquietud por el efecto que esta confrontación puede tener en las elecciones del 3 de noviembre. Ese día se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 33 bancas del Senado y 36 gobernaciones, por lo que el resultado definirá el equilibrio político en Washington.

Varios legisladores consideraron que la confrontación interna desvía la atención de la campaña y dificulta la defensa de las mayorías actuales.

Algunos sostuvieron que mantener diferencias públicas entre la Casa Blanca y el Senado puede favorecer a la oposición en distritos y estados donde la competencia será ajustada.

Las discrepancias sobre tácticas legislativas, como la eliminación del filibusterismo, generaron un clima de confrontación interna entre Thune y Trump a pocos meses de las generales Alex Brandon - AP

La ausencia de figuras que antes facilitaban el diálogo entre ambos sectores también amplió la distancia. Paralelamente, aliados de Thune interpretan que el líder republicano podría ser responsabilizado si el partido pierde el control del Senado tras las elecciones de mitad de mandato.

Las diferencias en la estrategia republicana y la incertidumbre antes de las elecciones

La discusión refleja dos visiones distintas sobre el funcionamiento del poder político.

Mientras Trump impulsa una conducción con decisiones rápidas para ejecutar su programa, Thune sostiene que el Senado debe respetar sus procedimientos y preservar mecanismos que protejan a la institución en escenarios de cambio de mayorías.

Trump presiona por la aprobación inmediata de su agenda electoral, mientras que Thune quiere sostener los tiempos de los procedimientos en el Senado Alex Brandon - AP

“La parte difícil es que Trump quiere poder moverse rápido como puede moverse un ejecutivo. Pero nosotros somos una rama legislativa; no nos movemos tan rápido”, explicó el senador James Lankford, de Oklahoma, a CNN.

Si el Partido Republicano pierde el control del Senado, el filibusterismo pasaría a ser una herramienta clave para bloquear proyectos impulsados por los demócratas.

En ese contexto, la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones legislativas profundiza las diferencias entre los referentes del partido.