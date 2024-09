El proyecto nuclear que Microsoft planea abrir en Pensilvania para abastecer de energía su Inteligencia Artificial

Microsoft anunció un acuerdo con la empresa Constellation Energy para reabrir la planta nuclear de Three Mile Island, en Pensilvania, como parte de sus esfuerzos para descarbonizar sus operaciones, ante el crecimiento acelerado de sus proyectos de Inteligencia Artificial (IA). La planta, que fue escenario del accidente nuclear más grave en la historia de Estados Unidos en 1979, reactivará su Unidad 1 para abastecer de energía limpia a los centros de datos de la compañía tecnológica.

El acuerdo, con una duración de 20 años, está orientado a cubrir las crecientes demandas energéticas que plantea el desarrollo de la IA, que requiere enormes cantidades de electricidad, según consignó EFE. Constellation Energy destacó que la reactivación de la planta, programada para 2028, aportará 835 megavatios de potencia libre de carbono a la red, lo que permitirá a Microsoft cumplir con sus objetivos de sostenibilidad.

Oficinas de la empresa Microsoft en Nueva York, el 6 de mayo de 2021

Bobby Hollis, vicepresidente de Energía de Microsoft, calificó el acuerdo como un hito fundamental en los esfuerzos de la empresa por reducir su huella de carbono. “Este acuerdo es un hito importante en los esfuerzos de Microsoft para ayudar a descarbonizar la red en apoyo de nuestro compromiso de convertirnos en carbono negativo”, expresó en un comunicado. A su vez, con este proyecto, se espera que la compañía dé un paso adelante en su objetivo de garantizar que sus operaciones tecnológicas sean sostenibles a largo plazo.

La central nuclear reabrirá para dotar de energía a los proyectos de IA de Microsoft

La Unidad 1 de Three Mile Island, que permaneció operativa durante décadas con altos estándares de seguridad antes de ser cerrada en 2019 por motivos económicos, será la encargada de proporcionar esta energía. A pesar de estar ubicada en el mismo complejo donde ocurrió el accidente de 1979, no se vio afectada —ya que el desperfecto se produjo en la Unidad 2— y mantuvo un historial de seguridad impecable hasta su clausura hace cinco años.

El impacto económico y social de la inversión de Microsoft en Pensilvania

La reactivación de la planta también tendrá un impacto significativo en la economía local. Constellation Energy aseguró en un comunicado oficial que el proyecto creará 3400 empleos directos y generará 16.000 millones de dólares para el producto interno bruto de Pensilvania, un estado sufre desde hace años los efectos del declive industrial, y más de US$3000 millones en impuestos estatales y federales. Además, la empresa destinará US$1 millón a iniciativas filantrópicas en la región.

En marzo de 1979, la central nuclear de agua a presión Three Mile Island, en EE.UU., sufrió una severa fusión de su núcleo

Sin embargo, persisten las preocupaciones entre los residentes debido al historial de la planta. El accidente de Three Mile Island en 1979, aunque no resultó en víctimas mortales ni efectos detectables en la salud pública, liberó gases radiactivos a la atmósfera, lo que generó un clima de desconfianza hacia la energía nuclear. Esta percepción negativa se intensificó tras el desastre de Chernóbil en 1986, en Ucrania (que en aquel entonces todavía pertenecía a la Unión Soviética). No obstante, la necesidad de alternativas libres de carbono suavizó en los últimos años la oposición en EE.UU.

El presidente de Constellation Energy, Joe Domínguez, también subrayó la importancia de la energía nuclear en el contexto actual de lucha contra el cambio climático. “Dar energía a industrias críticas para que nuestro país sea global y tecnológicamente competitivo, incluyendo los centros de datos, requiere una cantidad de energía libre de carbón y confiable en cada momento del día, y la nuclear es la única fuente que puede responder a esta necesidad”, sostuvo.

