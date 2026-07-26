El rincón de Washington que pertenece a EE.UU., pero obliga a cruzar Canadá para llegar por tierra

Ubicado en el extremo sur de una península que se extiende desde la parte continental de la Columbia Británica, en Canadá, existe un rincón de Estados Unidos que desafía la geografía convencional. Point Roberts pertenece al estado de Washington, pero su única conexión terrestre exige atravesar la frontera.

El acuerdo histórico y geográfico que creó Point Roberts, en Washington

Point Roberts, un territorio de alrededor de 4,9 millas cuadradas (unos 12,7 kilómetros cuadrados), quedó establecido formalmente como parte del territorio estadounidense en 1846. Según un documento de Whatcom, el acuerdo entre EE.UU. y Gran Bretaña estableció el paralelo 49 como la frontera divisoria entre ambos países y trazó una línea recta en el continente que corta la punta de la península.

El acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña trazó una línea recta en el continente, lo que dejó a Point Roberts bajo soberanía estadounidense NASA

En ese contexto, para los aproximadamente 1300 residentes permanentes de Point Roberts, cruzar fronteras es parte de su rutina diaria. Normalmente tienen que pasar por las aduanas de Canadá y EE.UU. incluso para acceder a bienes y servicios básicos.

Según el artículo del condado, la economía local está vinculada tanto al valor del dólar estadounidense como al del canadiense. El pueblo es visto como un destino recreativo para los residentes de Vancouver, quienes técnicamente cruzan la frontera para disfrutar de las playas o realizar compras y aprovechar las diferencias de precios en productos como la gasolina.

Point Roberts, el pequeño pueblo en la frontera canadiense que busca mantener su identidad

A pesar de su aislamiento del territorio estadounidense, la comunidad de Point Roberts busca mantener su identidad. Según el documento de Whatcom County, donde se encuentra la sede del condado, rechaza convertirse en una ciudad más grande, incluso aunque territorios canadienses cercanos transiten este proceso.

Este es el caso, por ejemplo, de Tsawwassen, un centro urbano en expansión con cerca de 20.000 habitantes. Lejos de eso, Point Roberts prefiere mantenerse como un pueblo pequeño con un entorno natural tranquilo.

Point Roberts mantiene su identidad como un pequeño pueblo estadounidense Wikimedia

Según lo que presentan sus autoridades, el pueblo se esfuerza por mantener su carácter al promover un desarrollo sostenible para proteger sus activos más valiosos, como su belleza natural, vida silvestre y acceso al mar.

Qué hacer en Point Roberts, el pueblo de EE.UU. que está conectado con Canadá

Point Roberts está separado del resto del estado de Washington por unos 37 kilómetros por carretera, atravesando la Columbia Británica. Para llegar por tierra es necesario pasar por Canadá, pero también se puede acceder en avioneta, avión chárter o barco para disfrutar de su naturaleza, parques y festivales.

Tour Por Point Roberts, Washington

De acuerdo con el portal Visit Bellingham, perteneciente al condado de Whatcom, uno de los atractivos es Lighthouse Marine Park, un parque que cuenta con rampa para botes, áreas de picnic y un paseo marítimo.

Otros parques para visitar son Lily Point Marine Park y Monument Park, desde los cuales es común avistar orcas en el lado oeste. Además, se considera a Point Roberts un punto de partida ideal para explorar las islas San Juan, las islas del Golfo y algunos de los mejores lugares para pescar, navegar y realizar cruceros en el noreste.