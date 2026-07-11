A las afueras de Chicago: el pequeño pueblo que es popular por tener un molino holandés de cinco pisos

En Illinois, aproximadamente a una hora de Chicago se ubica Geneva, un pequeño pueblo del condado de Kane. El lugar está lleno de historia y destaca por su molino de viento holandés de cinco pisos, además de sus reservas naturales ideales para realizar actividades como tiro con arco, acampar, pescar o andar en bicicleta.

La historia del molino de viento Fabyan en el pueblo de Geneva

El famoso molino de viento de cinco pisos está ubicado en la Reserva Forestal Fabyan, que formó parte de la finca rural de George y Nelle Fabyan. De acuerdo con el portal de internet del Distrito de Reservas Forestales del condado de Kane, la familia llegó al Valle del río Fox a principios del siglo XX y compró una casa de campo y cuatro hectáreas.

Historia del molino de viento Fabyan

Durante los siguientes 20 años adquirieron más de 120 hectáreas y transformaron la propiedad en una finca a la que llamaron “Riverbank”. Cuando la familia Fabyan falleció, el Distrito de Reservas Forestales compró la propiedad y conservó el molino de viento de 21,7 metros de altura y cinco pisos ubicado en el lado oeste.

El molino fue construido entre 1850 y 1860 por Louis Blackhouse, un artesano alemán. Originalmente se colocó en lo que hoy es Lombard, Illinois, pero en 1914, George Fabyan lo compró por unos US$8000 y lo trasladó a Riverbank.

La estructura comenzó a deteriorarse con los años hasta que Lucas Verbij, constructor de molinos de viento, fue contratado para restaurarla. La tarea fue ardua, debido a que los materiales necesarios para ese tipo de construcciones no estaban fácilmente disponibles.

El molino de viento Fabyan fue construido entre 1850 y 1860 Distrito de Reservas Forestales del Condado de Kane

En su momento Verbij afirmó que el molino de viento Fabyan es el mejor ejemplo de un auténtico molino de viento holandés en Estados Unidos. “Restaurar el molino de viento Fabyan fue tanto un honor como un deber”, dijo el especialista.

Fue necesario restaurar las vigas originales e, incluso, importar de Países Bajos madera y mecanismos auténticos para que el molino volviera a su esplendor original. En junio de 2005 se realizó una ceremonia de reapertura.

El histórico molino de viento de Geneva en Illinois se puede visitar

Cuando fue reinaugurado en 2005, las autoridades del condado de Kane explicaron que el molino de viento Fabyan es uno de los pocos en el mundo que fue restaurado para funcionar con energía eólica natural. Aunque durante el proceso fue necesario reemplazar muchas piezas, se hicieron esfuerzos por conservar la mayor cantidad posible de elementos originales.

Por ejemplo, las marcas de números romanos talladas en las vigas utilizadas en la construcción original aún son visibles. También se restauraron los mecanismos para moler granos ya que, en un principio, en el sótano había una panadería.

El molino de viento Fabyan puede visitarse los domingos, desde el primer domingo de junio hasta el último de septiembre Distrito de Reservas Forestales del Condado de Kane

Dentro de la estructura se fabricaron nuevos engranajes de madera y en la parte superior se dio mantenimiento a la enorme rueda dentada que gira impulsada por el viento. Las aspas están cubiertas con velas de lona para aprovechar mejor la brisa.

La relevancia de este molino es tal que en 1980 fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos y se creó un sello postal estadounidense en su honor. Es posible conocer cómo funciona a través de las visitas guiadas que se realizan los domingos en el pueblo desde junio hasta septiembre en un horario de 12 a 15 hs.

Otras atracciones del pueblo de Geneva, cerca de Chicago

También en el pueblo de Geneva destacan el Museo Fabyan y el jardín japonés. Ubicados dentro de la Reserva Forestal Fabyan, en el lugar es posible además pescar, andar en bicicleta por los senderos y cruzar el puente sobre el río.

El Jardín Japonés es otro de los atractivos que pueden visitarse en la Reserva Forestal Fabyan Distrito de Reservas Forestales del Condado de Kane

El jardín japonés fue diseñado originalmente en 1910 por el arquitecto paisajista Taro Otsuka como un lugar privado para George y Nelle Fabyan. Actualmente está abierto al público los miércoles y domingos por la tarde, desde mayo hasta mediados de octubre.

Por otra parte, se puede visitar el museo dedicado a la historia de Riverbank y los Fabyan. El lugar alberga colecciones, muebles y fotografías históricas de la finca que alguna vez tuvo una granja, invernaderos, gruta, piscinas y estanques.