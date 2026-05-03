Cuál es la ciudad con el salario mínimo más alto de EE.UU. en mayo 2026: hasta US$21,65 por hora

A comienzos de mayo, una pequeña localidad de Estados Unidos se destaca por sus condiciones laborales. Una ciudad en el noroeste de la nación establece un salario mínimo que supera los US$21 por hora. Tukwila, que se encuentra en el condado de King, Washington, tiene actualmente el honor de ser la localidad con el sueldo base más elevado del país norteamericano.

El ranking de los valores del salario mínimo en EE.UU. en 2026

La información se desprende del último informe de Automatic Data Processing (ADP). De acuerdo con estos datos, el aumento en Tukwila es parte de un movimiento coordinado.

Tukwila, Washington, es la ciudad con el salario mínimo más alto del país

El informe de la consultora destaca que alrededor de 20 estados y más de 40 jurisdicciones locales incrementaron los valores del sueldo base el 1 de enero.

El ajuste se hace según las regulaciones locales que ajustan el piso salarial según la inflación de la zona. La información actualizada hasta mayo remarca que Tukwila ocupa el primer puesto en el ranking nacional, con una remuneración base por hora de US$21,65.

Los primeros puestos del listado, donde se observan las ciudades con los salarios más competitivos, quedan dispuestos de la siguiente manera:

Tukwila, Washington : US$21,65 por hora .

: . Seattle, Washington : US$21,30 por hora.

: US$21,30 por hora. SeaTac, Washington : US$20,74 por hora.

: US$20,74 por hora. Renton, Washington : US$20,57 por hora.

: US$20,57 por hora. West Hollywood, California: US$20,25 por hora.

Tukwila se destacó en el ranking con el salario mínimo más alto de EE.UU. Ciudad de Tukwila

La feria de empleo que se realizó en Tukwila

En sintonía con su estándar salarial, la ciudad también realizó un evento que busca garantizar que las nuevas generaciones entren al mercado.

Una gran feria de empleo y asesoría profesional, conocida como South King County Career Showcase, se llevó a cabo el 30 de abril en Tukwila. El acontecimiento tuvo lugar en el acceso ShoWare Arena.

“Este escaparate de carreras ofrece una plataforma dinámica para que las empresas, los proveedores de programas de fuerza laboral, las universidades y los programas de aprendizaje interactúen directamente con estudiantes de diversos distritos escolares”, explicaron los organizadores oficiales en la página oficial de la ciudad.

Detalles de la feria de empleo en Tukwila Tukwila

El objetivo del showcase fue “atraer a estudiantes entusiastas de penúltimo y último año de secundaria que buscan explorar trayectorias profesionales emocionantes y oportunidades educativas”, según indica la convocatoria.

La ciudad recalca que participar en este tipo de iniciativas puede ser beneficioso en varias cuestiones. “Permite a los empleadores apoyar a la juventud local en su viaje de exploración de carrera mientras aseguran personal calificado para vacantes que, en esta zona del país, se pagan mejor que en cualquier otro lugar”, subrayan.

Estados de EE.UU. con salario mínimo elevado y protecciones a los trabajadores

Además del monto bruto, estas jurisdicciones aplican reglas de protección al trabajador. ADP aclara en su guía que, en lugares como Washington y California, no se permiten los “créditos por propina“.

Esto significa que los empleadores deben pagar a los empleados con propinas el salario mínimo completo en pagos directos, sin descontar lo que el trabajador reciba de los clientes.

La medida de Mamdani para subir el salario a los trabajadores de Nueva York

Fuera de Washington, otros estados también muestran subas. California presenta un sueldo mínimo de US$16,90, mientras que Nueva York tiene una remuneración base de US$17.