El extraño elogio público de Eva Mendes a Ryan Gosling: “Mi hombre, mi vida, mi amor”

Ryan Gosling es el galán del momento gracias a su rol de Ken en la película Barbie, de Greta Gerwig. El talento surgido de El club de Mickey Mouse demostró, a través de los años, que es mucho más que una cara bonita y que no hay género al que no se le atreva. Eva Mendes está muy orgullosa del talento de su esposo y, por eso, no dudó en halagarlo de manera pública y afirmar que es “el mejor actor” con el que ha trabajado.

A pesar de que suele ser muy reservada con su intimidad, la actriz le dedicó un tierno mensaje al padre de sus dos hijas. Este jueves, a través de Instagram, realizó dos posteos en homenaje a “su hombre”, reafirmando cuanto lo admira y resaltando los comentarios positivos que se hicieron en las últimas horas por su papel en la película de la popular muñeca articulada. “ Mi Hombre. Mi Vida. Decir que es el mejor actor con el que he trabajado es quedarse corto ”, escribió Mendes, de 49 años, junto a imágenes de la película que protagonizaron juntos en 2012, The Place Beyond the Pines, en cuyo set nació el amor.

Las instantáneas también incluían una cita de la entrevista que Greta Gerwig realizó con la revista Rolling Stone hace unos días, en la que elogiaba a Gosling y lo comparaba con algunas de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood. “Es una combinación de Marlon Brando con Gene Wilder con John Barrymore con John Travolta” , había dicho la directora de Barbie.

En otro posteo, Mendes también agradeció a Gerwig por sus palabras. “Gracias a la brillante y bella Greta Gerwig”, escribió al publicar la cita y el trailer del largometraje que llegará a todas las pantallas del mundo el próximo 21 de julio.

Si bien aseguró que no iban a verla acompañando a su esposo en ninguna alfombra roja de presentación de la película, el mes pasado Mendes se pronunció sobre el proyecto y mostró lo emocionada que estaba por lo que consiguió el padre de sus hijas. “Muy jodidamente divertido. Muy jodidamente bueno. Tan jodidamente emocionada por que vean esto”, escribió junto con el hashtag “Ese es mi Ken” .

Mendes y Gosling son padres de dos niñas, Esmeralda, de 8 años, y Amada, de 6. Si bien nunca anunciaron su casamiento, hace poco, durante una entrevista ella dejó entrever que habían pasado por el altar al referirse al actor como su “marido”. “No nos conocimos en el set, la magia empezó mucho antes”, dijo Mendes en sus redes sociales en referencia a cómo nació el amor.

Semanas atrás, durante una entrevista con GQ, el actor se deshizo en halagos para con su mujer y aseguró que cuando la conoció en 2011 supo de inmediato que quería empezar una vida con ella. La estrella admitió que antes de conocer a la actriz de Hitch “no pensaba en tener hijos”, pero todo cambió cuando ella se cruzó en su camino: “Después de conocer a Eva, me di cuenta de que no quería tener hijos sin ella”.

“Hubo momentos en The Place Beyond The Pines en los que fingíamos ser una familia, y yo ya no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que sería una vida en la que tendría mucha suerte si estaba con ella”, reconoció sobre el momento en que se dio cuenta de que Mendes era el amor de su vida.

Eva Mendes y Ryan Gosling durante un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada Grosby Group - LA NACION

Durante aquella nota, Gosling reveló que las muñecas Barbie de sus hijas, incluido Ken, influyeron en que aceptara el papel en el proyecto de Greta Gerwig. “Un día lo vi a Ken tirado en el barro, al lado de un limón aplastado, y pensé: ‘La historia de este tipo tiene que ser contada’”, bromeó entre risas.

Dirigida por Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Gosling, Barbie es uno de los estrenos más esperados de 2023. El elenco se completa con estrellas como America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrel, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya y la ganadora del Oscar Helen Mirren.

