El sorprendente gesto de la conductora de un autobús en Minnesota con una persona descalza: “No pude evitarlo”

Jayne Arendt-Verhelst, una conductora de autobús de la compañía Minneapolis Metro Transit, en Minnesota, Estados Unidos, tuvo un conmovedor gesto que se viralizó rápidamente. Semanas atrás, cumplía con su recorrido habitual cuando vio que una mujer en medio de la calle le hacía señas para que frenara. Aunque no estaba en la parada, se detuvo igual, abrió las puertas del micro y la dejó subir. Fue entonces cuando notó que la pasajera parecía vivir en la calle y estaba descalza. Sin pensarlo, la conductora se quitó sus zapatos y se los dio. “No pude evitarlo”, explicó.

La conductora de autobús Jayne Arendt Verhelst Captura Tv /CBS News

Jayne es conductora de autobús hace 18 años y está acostumbrada a trabajar en la calle, donde se suelen ver todo tipo de situaciones. Según le relató a CBS News, cuando se detuvo fuera de la parada para que una mujer subiera, no se había dado cuenta de que era indigente. Recién lo notó cuando le abrió las puertas. “La vi de pies a cabeza y me quedé como, ¡guau!”, recordó.

Una vez arriba del autobús, la mujer caminó hasta sentarse al lado de un hombre. En ese momento, la conductora pudo ver que estaba descalza y, sin pensarlo dos veces, decidió resolver su problema. “No tienes zapatos”, le dijo. Acto seguido, se quitó su calzado y se lo entregó.

La pasajera a la que ayudó la conductora del autobús Captura TV/ CBS News

“No puedo imaginarme cómo es caminar descalza sobre el pavimento caliente”, dijo Arendt-Verhelst, quien se mostró sorprendida porque la mujer había estado caminando así en medio de la calle y bajo el sol abrasador, sin que nadie le prestara atención o le brindara ayuda. “Ella era como invisible”, se lamentó.

Las imágenes captadas por la cámara del autobús muestran que, mientras la conductora le entregaba sus zapatos a la mujer, otras personas comenzaron a subir al micro. Sin embargo, al encontrarse con esa escena, pensaron en bajarse y no sabían como reaccionar, dado que no entendían lo que sucedía. “Le estoy dando mis zapatos, pasen”, les dijo para tranquilizarlas.

Una vez que todos estuvieron a bordo, Jayne se comunicó con su supervisora de la compañía para informarle de la parada fuera del recorrido y sobre su accionar. “Le conté lo que había hecho y ella me dijo: ‘Bueno, no tienes que ir muy lejos, así que continúa descalza’”, relató.

De esa manera, tras haber obtenido autorización para seguir manejando sin zapatillas, retomó su recorrido hasta la terminal de la compañía. Arendt-Verhelst reconoció que “sabía que no se podía conducir en medias”, sin zapatos. “Es un gran ‘No’, pero no pude evitarlo”, remarcó.

Cómo reaccionaron los demás pasajeros

El gesto solidario de la conductora sorprendió al resto de los pasajeros que viajaba en el autobús, que se sintieron conmovidos por lo sucedido. Una de ellas fue Sarah Seldon, una mujer que había años atrás había vivido en la calle y sabía lo que se sentía no recibir ayuda. Por eso, en una entrevista con CBS News, no dudó en valorar la actitud de Jayne Arendt-Verhelst: “Realmente me conmovió porque pensé: ‘Dios mío, ella sí ve a esta mujer’”.

LA NACION