Aldi fue catalogado como el supermercado donde resulta más barato comprar comida en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio de la organización Consumers’ Checkbook publicado en noviembre de 2025. La investigación comparó los precios de 150 artículos en cadenas del Valle de Delaware y calculó que hace un año una familia que gastaba unos US$300 por semana podía ahorrar hasta US$5460 al año si hacía sus compras en esta cadena de tiendas. Lidl ocupó el segundo lugar, con un ahorro de hasta US$4056 anual.

Cuáles son los supermercados con mejores precios de EE.UU., según un informe

Las investigación de Consumers’ Checkbook destacó detrás de Aldi y Lidl:

Amazon Fresh (hasta US$2496 al año),

(hasta US$2496 al año), Grocery Outlet (US$1872),

Walmart (US$1560),

(US$1560), Food Lion (US$1092),

Target (US$624),

(US$624), Trader Joe’s (US$468),

Wegmans (US$156).

Un informe destacó a Aldi como el supermercado más barato de EE.UU.; en una compra de 150 productos, una familia podría ahorrar hasta US$5460 al año Yelp

En la lista de compras usada para realizar el estudio, Aldi resultó 35% más barato que el promedio general y Lidl, 26%.

Las cifras coinciden con el cálculo sobre un gasto de US$15.600 anuales (US$300 por 52 semanas). Una posible explicación son los locales más pequeños y las marcas propias, según detalla el reporte.

Qué supermercados tienen precios más caros y cuánto gasto extra generan

Whole Foods encabeza la lista de los supermercados más caros, con hasta US$4992 de gasto adicional por año. Le siguen:

Acme (US$2028),

McCaffrey’s (US$1872),

The Fresh Grocer (US$936),

Redner’s y Dollar General (US$468 extra cada uno),

Weis Markets US$312,

Giant US$156,

ShopRite US$78.

Por qué Aldi y Lidl tienen precios más baratos

Aldi, de origen alemán, funciona con personal reducido, productos mayormente de marca propia y exhibición simplificada. Además, el cliente embolsa su compra y paga un depósito de 25 centavos por el carrito, que recupera al devolverlo, según Allrecipes.

Lidl abrió su primera tienda en el país en 2017 y tiene poco menos de 200 sucursales en nueve estados y Washington D.C.. Su formato es similar: productos que se venden desde las cajas de reparto y otras medidas para controlar costos.

Dónde hay tiendas Aldi y qué conviene comprar allí para ahorrar

Aldi supera las 2400 tiendas en Estados Unidos, con presencia en Arizona, Florida, California, Texas, Nueva York, Illinois, Ohio, Pensilvania y Michigan, según detalla la empresa en su página web. Se trata de estados donde se concentran grandes comunidades hispanas.

Aldi afirma en su Price Leadership Report 2025, citado por Time, que puede ahorrar hasta 36% en una lista de compras promedio. Esto equivale a unos US$4000 anuales para una familia de cuatro, y la cifra proviene de la propia empresa.

En categorías específicas, el informe indica ahorros de más de 25% en fruta fresca, 20% en lácteos y casi 15% en huevos.

El paquete para Acción de Gracias de Aldi incluye varios artículos y resulta accesible al bolsillo (Pexels/Kaboompics.com-Aldi)

Allrecipes comparó productos y halló diferencias concretas. La salsa de pasta orgánica cuesta unos 10 centavos por onza en Aldi frente a 15 o más en otras tiendas; la leche entera orgánica ronda los 7 centavos por onza frente a unos 15 centavos de marcas conocidas; en cambio, el aceite de oliva extra virgen y las ensaladas en bolsa tienen precios similares a los de Walmart o Publix.

Limitaciones del estudio y qué otros rankings existen

La muestra se limitó al Valle de Delaware, por lo que los resultados no necesariamente se replican en otras regiones. Algunas cadenas de la lista, como Acme, McCaffrey’s, Redner’s y Weis Markets, operan sobre todo en el noreste. Por eso el ranking no refleja todo el mercado nacional.

Otros rankings muestran un orden distinto. Un panel de MarketForce con más de 4300 compradores, citado por The Kitchn, midió la relación entre precio y calidad. Lidl obtuvo allí 81,4% de preferencia por valor, seguido por WinCo Foods (73,1%), Grocery Outlet (71,4%) y Aldi (70,4%). Esa encuesta mide percepción de los clientes y no compara precios de una canasta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.