Estudio revela cuáles son los supermercados en los que se puede ahorrar más dinero en EE.UU.

Un nuevo estudio de Consumers Chechbook comparó los precios de diferentes cadenas de comestibles en Estados Unidos para brindar a los consumidores una guía de las tiendas más económicas, con precios mucho más bajos que la competencia e ideales para ahorrar en las compras semanales de supermercado.

Supermercados de EE.UU. en los que se puede ahorrar más

El estudio llamado ¿Qué tiendas de comestibles ofrecen los mejores precios y calidad?, fue publicado en noviembre de 2025 y consistió en la comparación de los costos de 150 artículos en diferentes supermercados del Valle de Delaware.

ALDI es uno de los supermercados en los que los consumidores pueden ahorrar casi el 40% en relación con otras tiendas de EE.UU. (Pexels/Gonzalo Carlos Novillo Lapeyra)

Los hallazgos resumen que algunas de las cadenas que permiten a sus clientes ahorrar mucho más en relación con la competencia son:

ALDI : ahorro de hasta US$5460 al año

: ahorro de hasta US$5460 al año Lidl : ahorro de hasta US$4056 anual.

: ahorro de hasta US$4056 anual. Amazon Fresh : ahorro de hasta US$2496

: ahorro de hasta US$2496 Grocery Outlet : ahorro de hasta US$1872.

: ahorro de hasta US$1872. Walmart : ahorro de hasta US$1560.

: ahorro de hasta US$1560. Food Lion : ahorro de hasta US$1092.

: ahorro de hasta US$1092. Target : ahorro de hasta US$624.

: ahorro de hasta US$624. Trader Joe’s : ahorro de hasta US$468.

: ahorro de hasta US$468. Wegmans: ahorro de hasta US$156.

Las principales cadenas para ahorrar son ALDI y Lidl, con precios mucho más bajos que otras tiendas, en parte podría ser porque consisten en supermercados más pequeños, además de que ofrecen sus propias marcas.

En la lista de compras de ALDI, el costo se redujo un 35% en relación en el promedio general, mientras que en Lidl fue un 26% menor.

Las métricas se obtuvieron con base en la lista de compras de una familia que gasta aproximadamente US$300 por semana, basada en los precios promedio de las tiendas que se visitaron.

Un nuevo estudio revela los supermercados en los que se pueden ahorrar miles de dólares anuales gracias a sus precios bajos (Costumers Checkbook)

Los supermercados más costosos en EE.UU.

En contraste, el mismo estudio apunta que existen al menos 10 supermercados que podrían significar un gasto extra de miles de dólares al año debido a sus altos precios. Estos son:

Whole Foods : hasta US$4992 de gastos extra al año.

: hasta US$4992 de gastos extra al año. Acme : gasto anual de US$2028 extras.

: gasto anual de US$2028 extras. McCaffrey’s : gasto anual de US$1872 extras.

: gasto anual de US$1872 extras. The Fresh Grocer : gasto anual de US$936 extras.

: gasto anual de US$936 extras. Redner’s y Dollar General : gasto anual de US$468 extras cada uno.

: gasto anual de US$468 extras cada uno. Weis Markets : gasto anual de US$312 extras.

: gasto anual de US$312 extras. Giant : gasto anual de US$156 extras.

: gasto anual de US$156 extras. ShopRite: gasto anual de US$78 extras.

Dónde están los supermercados más baratos de EE.UU.

En 2025, ALDI vivió una de sus expansiones más grandes en Estados Unidos y fue calificada como el tercer supermercado más grande del país, de acuerdo con Retail Touch Points.

La marca cuenta con más de 2400 tiendas en el territorio norteamericano, distribuidas en entidades como Florida, Illinois, Ohio, Pensilvania, Texas, California, Michigan y Nueva York.

Además, la cadena continúa en expansión y es una de las más reconocidas del mundo por ofrecer productos de calidad a precios competitivos.

La compañía tiene sus orígenes en Alemania y opera dividida por herederos de la familia Albrecht desde 1961 en Aldi Nord y Aldi Süd.

Las tiendas Lidl son una de las principales competencias de ALDI, con una operación y costos similares (Pexels/SHOX art)

Por otra parte, Lidl ha sido nombrado como el principal rival de ALDI en Estados Unidos, de acuerdo con Business Insider.

Su primera tienda en el país norteamericano abrió en 2017 y actualmente cuenta con poco menos de 200 sucursales, sin embargo, aspira a expandirse al igual que su competidor de origen alemán.

El formato de este supermercado es similar al de ALDI y se centra en ofrecer precios bajos con artículos que se venden directamente desde sus cajas de reparto y otras medidas para el control de los costos de operación.

Por el momento solo opera en nueve estados del país y en Washington D.C., de acuerdo con Modern Retail.