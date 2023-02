Así es Índigo: la imagen que muestra por primera vez el rostro de la hija de Evaluna y Camilo

escuchar

La identidad de Índigo es una de las incógnitas que llama la atención de todos los fans de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, quienes en reiteradas ocasiones evitaron mostrar a su hija. Todo fluyó bien hasta que, algunas horas atrás, se dio a conocer una imagen en la que se vio por primera vez el rostro la bebé.

La pareja arribó a la Argentina esta semana con el objetivo de aprovechar lo que queda del verano en la casa que la familia Montaner tiene en Nordelta. En ese contexto, la prensa logró capturar un momento en el que la pequeña juega con su madre, Evaluna. En la imagen, se puede observar su rostro de perfil.

La primera imagen del rostro de Índigo mientras juega con Evaluna Montaner (Fuente: Captura de video/El Trece)

La tierna fotografía rápidamente recorrió las redes y muchos aseguran que sería la primera vez que se puede obtener el rostro de Índigo de esa manera.

Los rumores sobre la crianza no binaria que tendría Índigo y la aclaración de Camilo

Antes de su nacimiento, Evaluna y Camilo tomaron la decisión de no conocer el sexo del bebé y eligieron el nombre Índigo por considerar que podía utilizarse sea del sexo que fuera. En el mismo sentido, en diferentes portales se indicó que Camilo y Evaluna educarían a su pequeña como no binaria. Algo que quedó totalmente desmentido por parte de su padre, quien aclaró los rumores a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y la intensidad de los medios de comunicación sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”, inició el descargo de Camilo.

“Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso”, sentenció el cantante colombiano que se prepara para recibir el primer año de Índigo en abril. Además, explicó cómo surgió la idea sobre la crianza no binaria que supuestamente tendría su hija: “Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque, hasta el día que nació, no supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”.

En el mensaje, Camilo también aprovechó para compartir una reflexión: “Nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse las personas de la colectividad LGTBIQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles con dedos, apuntando y condenando”.

Camilo disfruta de las facturas argentinas mientras aprovecha el verano junto a índigo y a Evaluna Montaner en Nordelta (Fuente: Instagram/@camilo)

Tras el mensaje aclaratorio por parte de Camilo, la presión sobre la pareja disminuyó, y este 8 de febrero pudieron recibir los tres años de casados en las playas de Miami, ya sin el señalamiento de la prensa en cuanto a la educación de su hija. Ahora, en la Argentina, disfrutan de un pleno descanso y de las delicias de nuestra tierra. Un ejemplo de ello fueron las facturas de tortas negras y los palitos de hojaldre dulces, un manjar para el cantante colombiano que dejó en claro su amor mediante sus historias de la red social.

LA NACION