Quién va ganando las elecciones en Colombia 2026: resultados entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Colombia celebró este domingo 21 de junio la segunda vuelta presidencial entre el senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. La votación se desarrolló en más de 13.700 puestos en el territorio nacional. En la primera vuelta del 31 de mayo, ninguno de los dos superó el 50% de los votos, por lo que el vencedor de este domingo asumirá la presidencia el 7 de agosto, en sucesión de Gustavo Petro. Las urnas ya se encuentran cerradas y los resultados pueden seguirse en vivo en el portal oficial de las elecciones. Los datos preliminares comenzaron a llegar a partir de las 4:09 p.m. (hora local).

En vivo: minuto a minuto de las elecciones presidenciales en Colombia

Oficial: a qué hora cerraron las urnas en Colombia y cuándo se conocieron los primeros boletines

Las mesas de votación cerraron a las 4:00 p.m., hora de Colombia, que equivale a las 5:00 p.m. hora del Este de EE.UU. y a las 6:00 p.m. en Argentina. A partir de ese momento, la Registraduría Nacional del Estado Civil comenzó a difundir boletines de preconteo, que se actualizan de forma progresiva hasta alcanzar un porcentaje alto de mesas escrutadas. Los primeros resultados llegaron apenas nueve minutos después del cierre.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo 10.361.413 votos (43,74%) y Cepeda 9.688.245 (40,90%), una diferencia de 673.168 votos que anticipa un escrutinio ajustado en esta segunda ronda.

Quiénes son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los candidatos en disputa

Cepeda, de 63 años, es filósofo y senador reelecto en tres ocasiones. Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica asesinado en 1994, y construyó su carrera en torno a los derechos humanos y los diálogos de paz con las FARC y el ELN. Lidera la fórmula del Pacto Histórico, el espacio político de Petro, aunque buscó marcar distancia del actual presidente durante la campaña.

Cepeda, de 63 años, es filósofo y senador reelecto en tres ocasiones XinHua

De la Espriella, de 47 años, es abogado, fundador de una firma con sede en Colombia y Miami, y tiene triple nacionalidad: colombiana, estadounidense e italiana. Conocido como “El Tigre”, representa al movimiento Defensores de la Patria y cuenta con el respaldo público de Donald Trump y de la congresista republicana María Elvira Salazar.

De la Espriella cuenta con el apoyo de Donald Trump X de Trump e Instagram de De La Espriella

Qué peso tuvo el voto de los colombianos en Estados Unidos en la primera vuelta

Estados Unidos concentró el mayor número de colombianos habilitados para votar fuera del país: 454.262 personas , por encima de España y Venezuela, según la Registraduría Nacional. Para este domingo, creció un 18% la cantidad de votantes en el exterior con respecto a la primera vuelta.

, por encima de España y Venezuela, según la Registraduría Nacional. Para este domingo, creció un en el exterior con respecto a la primera vuelta. En la primera vuelta, ese electorado favoreció ampliamente a De la Espriella , quien obtuvo 155.816 votos (72%) frente a 32.324 de Cepeda en territorio estadounidense.

, quien obtuvo 155.816 votos (72%) frente a 32.324 de Cepeda en territorio estadounidense. El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, atribuyó esa diferencia a la presencia de empresarios y personas de negocios con mayor afinidad hacia el programa del candidato de derecha , que también es empresario.

, que también es empresario. Los resultados de la segunda vuelta en el exterior, incluidos los consulados de Miami, Houston, Nueva York y Washington, se conocerán junto con el escrutinio nacional. La proclamación oficial del nuevo presidente está prevista para las horas posteriores al cierre de las urnas, antes de la toma de posesión del 7 de agosto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.