Crece la desconfianza de los estadounidenses por Trump y las elecciones 2026: “Me siento engañado”

En el último tramo de cara a las elecciones de medio término de 2026, los votantes estadounidenses muestran una desconfianza creciente en la administración del presidente Donald Trump. En una entrevista reciente, los electores aseguraron sentirse “engañados” por las acciones de las instituciones federales.

Elecciones 2026: qué dicen los votantes que desconfían de Trump

Un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones públicas, el gobierno federal y los líderes de ambos partidos políticos domina el panorama electoral de Estados Unidos rumbo a los comicios legislativos.

Las elecciones del 3 de noviembre definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos Fotomontaje editado con IA

El próximo 3 de noviembre, los votantes definirán cargos clave a nivel estatal y federal, y la incidencia de la figura de Trump puede ser crucial para los resultados, según los analistas políticos.

En este escenario, muchos electores mostraron su descontento con el gobierno federal. “Me siento engañado”, declaró Paul Carroll, de 66 años, vendedor de materiales y servicios de aislación térmica en Nueva Orleans, a The New York Times.

Durante más de una década, la marca política de Trump prosperó al canalizar la desconfianza de la población hacia el sistema, pero ahora se le volvió en contra. Muchos electores sienten que el mandatario se integró a las dinámicas del sistema que cuestionaba.

“Nos dejamos engañar, y nos equivocamos”, expresó Ryan Wagner, un conservador del norte de Michigan de 41 años que anteriormente fue un ferviente partidario del presidente.

En su declaración, sostuvo que el presidente “ha estado mintiendo a los estadounidenses”. Luego, criticó los discursos de Trump en los que asegura que los precios bajaron. “Ya ni siquiera puedo escucharlo hablar”, sentenció.

“¿Cuántas veces ha dicho que la guerra ha terminado, que el estrecho está abierto? No, no lo está, gran mentiroso", añadió.

En un año electoral, la desconfianza de los votantes estadounidenses en el gobierno federal continúa en aumento Magnific

Encuestas sobre Trump: qué muestran antes de las midterms 2026

La percepción de Trump por parte de los votantes estadounidenses se mantuvo oscilante en los últimos meses. Una encuesta publicada por The New York Times y Siena College la semana pasada evidenció que el 60% de los probables votantes blancos sin título universitario —la base electoral principal del presidente— desaprobó su gestión en cuanto al costo de vida.

Entre los votantes republicanos, solo el 29% afirma que la economía ha mejorado en comparación con el año anterior, lo que refleja una caída drástica frente al 72% registrado en enero.

Asimismo, una encuesta de Marist Poll publicada en septiembre, realizada entre 1280 votantes registrados, reveló que el 58% tiene una opinión desfavorable del presidente. En contraparte, un 37% tiene una opinión favorable.

En cuanto a su imagen personal, el 37% tiene una opinión favorable y el 58%, desfavorable. Al comienzo de su segundo mandato, esos valores eran 44% y 50%, respectivamente. En una medición distinta sobre su desempeño presidencial, el 39% aprobó su gestión y el 59% la desaprobó.

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Demócratas y republicanos: por qué la desconfianza política va más allá de Trump

La falta de fe ciudadana abarca todo el espectro político y diversos niveles de gobierno, según muestran varios estudios. De acuerdo con mediciones del Pew Research Center elaboradas en septiembre de 2025, solo el 17% de los estadounidenses confiaba en el gobierno federal, en contraste con niveles que superaban el 70% durante la década de 1950.

A nivel estatal, votantes demócratas tradicionales reaccionaron contra su propia dirigencia. En Pensilvania, la residente Phyliss Paone, una jubilada de 65 años, señaló que durante toda su vida fue votante demócrata, pero luego aseguró que no volverá a elegir al gobernador Josh Shapiro porque no confía en su retórica. “Ya no confío en él. Solo dice lo que necesita para conseguir votos”, sostuvo.

En sintonía, Paul Carroll (66 años), vendedor en Nueva Orleans, resumió el sentir popular según su percepción: “Siento que me vendieron una falsa promesa; lo que acepté comprar no tiene nada que ver con lo entregado”.