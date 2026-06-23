Elecciones primarias 2026: guía para entender qué se vota en Maryland y Utah este 23 de junio

Las elecciones primarias de este 23 de junio marcan una fecha clave. Mientras Maryland definirá a los candidatos que competirán por la gobernación y otros cargos ejecutivos estatales, Utah concentrará la atención en las contiendas para renovar las bancas en la Cámara de Representantes federal. Estas votaciones funcionarán como una instancia decisiva de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

Maryland: qué se vota en las elecciones primarias del 23 de junio

En Maryland, los votantes participarán en un proceso amplio que incluye la definición de candidaturas para gobernador y vicegobernador, además de otros cargos estatales y federales que forman parte del ciclo electoral de 2026.

En Maryland, la jornada se centra en la definición de las fórmulas ejecutivas Freepik

De acuerdo con Ballotpedia, el estado celebrará las elecciones primarias este martes 23 de junio y las elecciones generales el 3 de noviembre. Uno de los aspectos más relevantes será la carrera por la gobernación, una de las 36 elecciones ejecutivas que se desarrollarán en todo el país norteamericano este año.

El sistema electoral de Maryland establece una particularidad: quienes aspiran a gobernador y vicegobernador compiten conjuntamente en una misma fórmula tanto en las primarias como en las elecciones generales.

Maryland: Wes Moore y la primaria para gobernador en 2026

La principal competencia será la primaria demócrata para gobernador. El actual gobernador, Wes Moore, buscará la nominación de su partido y se enfrentará a Eric Felber.

Wes Moore buscará una nueva elección en Maryland

En paralelo, el Partido Republicano tendrá una competencia mucho más numerosa. Los aspirantes que participarán son:

Carl Brunner Jr.

L.D. Burkindine

Dan Cox

Ed Hale

Douglas Larcomb

John Myrick

Michael Oakes

Nancy Taylor

Shannon Wright

Según Ballotpedia, el plazo para presentar candidaturas venció el 24 de febrero de 2026 y algunos postulantes quedaron fuera de carrera antes de la votación. Entre ellos figura Ralph Jaffe en la primaria demócrata, y Kurt Wedekind, que ya no forma parte de la republicana.

Maryland: cómo se integran las fórmulas para vicegobernador

La definición de las fórmulas para gobernador y vicegobernador también tendrá protagonismo este 23 de junio. En la primaria demócrata competirán la actual vicegobernadora, Aruna Miller, y LaTrece Hawkins Lytes. Por el lado republicano, la lista de aspirantes incluye a:

Ronald Abend

Martina Duncan

Reba Hawkins

Tyrone Keys Jr.

Rob Krop

Kevin Rhodes Sr.

Jeremy Shifflett

Rachel Swift

Brenda Thiam

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Utah: qué se vota en las elecciones primarias del 23 de junio de 2026

En Utah, las elecciones primarias del 23 de junio estarán marcadas por una profunda reorganización del mapa electoral que modificó por completo la competencia por los cuatro escaños del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Según explicó la agencia Associated Press, los cambios adquieren relevancia nacional porque se producen en un contexto en el que los republicanos buscan conservar una ajustada mayoría en la Cámara de Representantes durante las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Las elecciones en Utah se concentran en la Cámara de Representantes Federal Freepik

Qué se vota en Utah: las cuatro bancas federales en juego

Los ciudadanos elegirán a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre para ocupar los cuatro escaños del estado en la Cámara de Representantes.

Las primarias definirán las nominaciones en los siguientes distritos:

Distrito 1.

Distrito 2.

Distrito 3.

Distrito 4.

Además, aproximadamente la mitad de los 29 escaños del Senado estatal y la totalidad de los 75 puestos de la Cámara de Representantes de Utah también estarán en juego durante 2026. Actualmente, los republicanos mantienen amplias supermayorías en ambas cámaras legislativas.

Utah: el nuevo Distrito 1 favorece a los demócratas

La principal novedad electoral se encuentra en el nuevo Distrito 1, diseñado alrededor de Salt Lake City y considerado mucho más favorable para el Partido Demócrata que los antiguos límites.

Allí, el exalcalde de la ciudad y exrepresentante federal Ben McAdams busca regresar al Congreso. Compite en la primaria demócrata contra el senador estatal Nate Blouin, el abogado especializado en impuestos Michael Farrell y el exanalista de políticas públicas de TikTok y Meta, además de exlobbista de la American Heart Association, Liban Mohamed.

De acuerdo con AP, a comienzos de junio McAdams acumulaba casi el triple de la recaudación total obtenida por Blouin y disponía de más fondos que el resto de los candidatos juntos.

En el Partido Republicano, Riley Owen no tiene rivales y avanzará directamente a la elección general.

Elecciones primarias en Utah: una disputa intensa en el Distrito 2

El Distrito 2, ubicado en el noroeste del estado, es el que menos modificaciones experimentó respecto de la configuración anterior. La principal competencia se desarrolla dentro del Partido Republicano, donde el actual congresista Blake Moore busca un cuarto mandato consecutivo.

Su rival será la legisladora estatal Karianne Lisonbee, quien consiguió una importante victoria política en la convención partidaria celebrada en abril al imponerse sobre Moore por una diferencia cercana a dos votos contra uno entre los delegados.

Según AP, uno de los ejes del enfrentamiento interno gira en torno a la participación de Moore en el comité “Better Boundaries”, que impulsó la ley de redistribución electoral de 2018. Muchos republicanos responsabilizan a esa normativa de haber puesto en riesgo uno de sus escaños federales.

Qué se vota en Utah: el desafío republicano en el Distrito 3

La competencia republicana también será intensa en el nuevo Distrito 3, una enorme circunscripción que abarca gran parte del sur y el este del estado. La actual representante Celeste Maloy aspira a conseguir un segundo mandato completo, pero deberá superar una primaria frente al exlegislador estatal Phil Lyman.

Maloy representa actualmente el antiguo Distrito 2, que coincide parcialmente con el nuevo territorio del suroeste del estado. Sin embargo, gran parte del nuevo territorio, especialmente la zona cercana a la frontera con Colorado, será un territorio completamente nuevo para ella.

Durante la convención republicana de abril, Maloy derrotó a Lyman después de dos rondas de votación, aunque la diferencia no fue suficiente para impedir que su rival llegara a las primarias.

Utah: Mike Kennedy avanza sin oposición en el Distrito 4

El cuarto distrito presenta un panorama mucho más sencillo para el Partido Republicano. El actual congresista Mike Kennedy no tiene competidores y avanzará sin oposición hacia la elección general.

El nuevo distrito se superpone mayoritariamente con sectores del antiguo Distrito 2 ubicados en la parte occidental del estado y no con la zona oriental que Kennedy representa desde 2025.

Una de las novedades es la salida de Burgess Owens, actual representante del antiguo Distrito 4, quien decidió no presentarse a la reelección.

La agencia AP también destaca que el presidente Donald Trump expresó públicamente su respaldo a los tres representantes republicanos que buscan mantenerse en sus cargos: Blake Moore, Celeste Maloy y Mike Kennedy.