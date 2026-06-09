Elecciones primarias en EE.UU.: qué se vota este 9 de junio en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte

Este martes 9 de junio se llevan a cabo elecciones primarias en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte. En estas jurisdicciones, los votantes definen candidaturas para las elecciones generales del martes 3 de noviembre, con cargos que varían según cada estado.

Qué se vota el 9 de junio en las elecciones primarias de Nevada y Carolina del Sur

Después de la jornada del 2 de junio, que dejó resultados preliminares relevantes en California, con la imposición parcial del republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra, otra fecha importante del calendario electoral llega en Estados Unidos este martes.

En Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte, los votantes elegirán a su candidato para gobernador este 9 de junio Freepik

En Nevada, según la Secretaría de Estado, se eligen los candidatos para los siguientes puestos:

Cámara de Representantes de EE.UU.

Senado estatal

Gobernador y cargos ejecutivos estatales

Fiscal general

Secretario de Estado y otros cargos estatales

Oficinas locales y distritales

En el caso de Carolina del Sur, los votantes podrán elegir a los candidatos para:

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Tesorero del Estado

Contralor General

Superintendente de Educación

Comisionado de Agricultura

Elecciones primarias: qué se vota en Maine este 9 de junio

En Maine, este martes deberán elegir a sus candidatos preferidos para los siguientes cargos:

Gobernador

Senador de Estados Unidos

Representante de EE.UU. – Distrito 1

Representante de EE.UU. – Distrito 2

Senado estatal (los 35 distritos)

Cámara de Representantes (los 151 distritos)

Sheriff del condado (en las jurisdicciones donde aplica)

Fiscal del distrito

Tesorero del condado

Comisionados del condado

En algunos estados, este 9 de junio se decidirá sobre medidas locales Freepik

Por su parte, los electores de Dakota del Norte deberán acudir a las urnas para votar por cargos federales, estatales y locales, según el distrito y el condado.

Qué se necesita para votar en las elecciones primarias del 9 de junio

Entre los principales requisitos para votar en Estados Unidos se encuentran la ciudadanía estadounidense, la edad mínima de 18 años y la inscripción electoral, aunque las reglas específicas de residencia, identificación y participación partidaria varían según el estado.

Por eso, los votantes de Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte deben verificar las condiciones vigentes en su jurisdicción antes de acudir a las urnas.

Los inmigrantes naturalizados pueden votar en Estados Unidos siempre que cumplan los requisitos federales y estatales correspondientes.

Durante la jornada del 9 de junio, para emitir el sufragio en persona, los electores deben acercarse al centro de votación asignado.