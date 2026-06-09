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Elecciones primarias en EE.UU.: qué se vota este 9 de junio en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte

Los electores emitirán su sufragio para elegir quiénes avanzarán hacia noviembre en candidaturas al Congreso, gobernaciones, cargos estatales y puestos locales, según cada estado

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Este 9 de junio se realizan elecciones primarias en distintos estados de EE.UU. que definirán a los candidatos para noviembre
Este 9 de junio se realizan elecciones primarias en distintos estados de EE.UU. que definirán a los candidatos para noviembreFreepik

Este martes 9 de junio se llevan a cabo elecciones primarias en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte. En estas jurisdicciones, los votantes definen candidaturas para las elecciones generales del martes 3 de noviembre, con cargos que varían según cada estado.

Qué se vota el 9 de junio en las elecciones primarias de Nevada y Carolina del Sur

Después de la jornada del 2 de junio, que dejó resultados preliminares relevantes en California, con la imposición parcial del republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra, otra fecha importante del calendario electoral llega en Estados Unidos este martes.

En Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte, los votantes elegirán a su candidato para gobernador este 9 de junio
En Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte, los votantes elegirán a su candidato para gobernador este 9 de junioFreepik

En Nevada, según la Secretaría de Estado, se eligen los candidatos para los siguientes puestos:

  • Cámara de Representantes de EE.UU.
  • Senado estatal
  • Gobernador y cargos ejecutivos estatales
  • Fiscal general
  • Secretario de Estado y otros cargos estatales
  • Oficinas locales y distritales

En el caso de Carolina del Sur, los votantes podrán elegir a los candidatos para:

  • Gobernador
  • Vicegobernador
  • Fiscal General
  • Secretario de Estado
  • Tesorero del Estado
  • Contralor General
  • Superintendente de Educación
  • Comisionado de Agricultura

Elecciones primarias: qué se vota en Maine este 9 de junio

En Maine, este martes deberán elegir a sus candidatos preferidos para los siguientes cargos:

  • Gobernador
  • Senador de Estados Unidos
  • Representante de EE.UU. – Distrito 1
  • Representante de EE.UU. – Distrito 2
  • Senado estatal (los 35 distritos)
  • Cámara de Representantes (los 151 distritos)
  • Sheriff del condado (en las jurisdicciones donde aplica)
  • Fiscal del distrito
  • Tesorero del condado
  • Comisionados del condado
En algunos estados, este 9 de junio se decidirá sobre medidas locales
En algunos estados, este 9 de junio se decidirá sobre medidas localesFreepik

Por su parte, los electores de Dakota del Norte deberán acudir a las urnas para votar por cargos federales, estatales y locales, según el distrito y el condado.

Qué se necesita para votar en las elecciones primarias del 9 de junio

Entre los principales requisitos para votar en Estados Unidos se encuentran la ciudadanía estadounidense, la edad mínima de 18 años y la inscripción electoral, aunque las reglas específicas de residencia, identificación y participación partidaria varían según el estado.

Por eso, los votantes de Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte deben verificar las condiciones vigentes en su jurisdicción antes de acudir a las urnas.

Los inmigrantes naturalizados pueden votar en Estados Unidos siempre que cumplan los requisitos federales y estatales correspondientes.

Durante la jornada del 9 de junio, para emitir el sufragio en persona, los electores deben acercarse al centro de votación asignado.

  • En Nevada y Carolina del Sur, el horario general es de 7 a 19 hs.
  • En Maine, la apertura varía según el municipio y el cierre suele ser a las 20 hs.
  • En Dakota del Norte, los horarios dependen del condado, por lo que las autoridades recomiendan verificar el lugar y el horario asignados antes de votar.
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