Elecciones primarias en EE.UU.: qué se vota este 9 de junio en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte
Los electores emitirán su sufragio para elegir quiénes avanzarán hacia noviembre en candidaturas al Congreso, gobernaciones, cargos estatales y puestos locales, según cada estado
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Este martes 9 de junio se llevan a cabo elecciones primarias en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte. En estas jurisdicciones, los votantes definen candidaturas para las elecciones generales del martes 3 de noviembre, con cargos que varían según cada estado.
Qué se vota el 9 de junio en las elecciones primarias de Nevada y Carolina del Sur
Después de la jornada del 2 de junio, que dejó resultados preliminares relevantes en California, con la imposición parcial del republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra, otra fecha importante del calendario electoral llega en Estados Unidos este martes.
En Nevada, según la Secretaría de Estado, se eligen los candidatos para los siguientes puestos:
- Cámara de Representantes de EE.UU.
- Senado estatal
- Gobernador y cargos ejecutivos estatales
- Fiscal general
- Secretario de Estado y otros cargos estatales
- Oficinas locales y distritales
En el caso de Carolina del Sur, los votantes podrán elegir a los candidatos para:
- Gobernador
- Vicegobernador
- Fiscal General
- Secretario de Estado
- Tesorero del Estado
- Contralor General
- Superintendente de Educación
- Comisionado de Agricultura
Elecciones primarias: qué se vota en Maine este 9 de junio
En Maine, este martes deberán elegir a sus candidatos preferidos para los siguientes cargos:
- Gobernador
- Senador de Estados Unidos
- Representante de EE.UU. – Distrito 1
- Representante de EE.UU. – Distrito 2
- Senado estatal (los 35 distritos)
- Cámara de Representantes (los 151 distritos)
- Sheriff del condado (en las jurisdicciones donde aplica)
- Fiscal del distrito
- Tesorero del condado
- Comisionados del condado
Por su parte, los electores de Dakota del Norte deberán acudir a las urnas para votar por cargos federales, estatales y locales, según el distrito y el condado.
Qué se necesita para votar en las elecciones primarias del 9 de junio
Entre los principales requisitos para votar en Estados Unidos se encuentran la ciudadanía estadounidense, la edad mínima de 18 años y la inscripción electoral, aunque las reglas específicas de residencia, identificación y participación partidaria varían según el estado.
Por eso, los votantes de Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte deben verificar las condiciones vigentes en su jurisdicción antes de acudir a las urnas.
Los inmigrantes naturalizados pueden votar en Estados Unidos siempre que cumplan los requisitos federales y estatales correspondientes.
Durante la jornada del 9 de junio, para emitir el sufragio en persona, los electores deben acercarse al centro de votación asignado.
- En Nevada y Carolina del Sur, el horario general es de 7 a 19 hs.
- En Maine, la apertura varía según el municipio y el cierre suele ser a las 20 hs.
- En Dakota del Norte, los horarios dependen del condado, por lo que las autoridades recomiendan verificar el lugar y el horario asignados antes de votar.
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