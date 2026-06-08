Elecciones primarias en Nueva York: qué se vota el 23 de junio y qué cargos ya quedaron definidos

Los votantes de Nueva York tienen una cita electoral clave el 23 de junio, fecha fijada para las elecciones primarias estatales. Aunque algunas contiendas fueron canceladas por falta de competencia entre candidatos, la jornada definirá postulaciones en las carreras con disputa interna de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Nueva York: qué cargos aparecen en las elecciones primarias del 23 de junio

Según información de Ballotpedia, las elecciones de 2026 en Nueva York abarcan una amplia variedad de cargos públicos a nivel federal, estatal y local. Entre los incluidos en el calendario electoral de 2026 se encuentran:

Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Gobernador y vicegobernador

Otros cargos ejecutivos estatales

Senado estatal

Asamblea estatal

Elecciones legislativas especiales

Juntas escolares

Gobiernos municipales

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Según el distrito y el lugar de residencia, los votantes pueden encontrarse con diferentes contiendas partidarias destinadas a definir quiénes representarán a cada fuerza política en noviembre.

Elecciones primarias del 23 de junio: los distritos más observados

De acuerdo con Ballotpedia, algunas de las competencias que generan mayor atención dentro del calendario electoral de 2026 corresponden a determinados distritos de Nueva York. Los considerados especialmente relevantes son:

Distrito Congresual 10

Distrito Congresual 12

Distrito Congresual 13

Distrito Congresual 15

Distrito Congresual 17

Distrito Congresual 19

Distrito Congresual 3

Distrito Congresual 4

Distrito Congresual 7

Estas competencias ayudarán a definir quiénes se enfrentarán posteriormente por las bancas de la Cámara de Representantes en las elecciones generales del 3 de noviembre.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, será la candidata demócrata a mandataria estatal en noviembre @GovKathyHochul

Elecciones en Nueva York: por qué no se votará la primaria para gobernador

Uno de los procesos más importantes del ciclo electoral es la elección de gobernador y vicegobernador. Sin embargo, aunque esos cargos estarán en juego en noviembre, la primaria prevista para el 23 de junio no tendrá votación efectiva para esa categoría porque las internas fueron canceladas.

Según la información publicada por Ballotpedia, la cancelación se dio porque no existían disputas internas entre candidatos dentro de los partidos involucrados.

El estado celebrará formalmente la elección para gobernador y vicegobernador el 3 de noviembre de 2026. La fecha límite para presentar candidaturas fue el 6 de abril.

Nueva York: quiénes competirán por la gobernación en noviembre

La gobernadora en funciones, Kathy Hochul, buscará la reelección en los comicios generales del 3 de noviembre. Los candidatos que figuran para la elección general de gobernador son:

Kathy Hochul , Partido Demócrata

, Partido Demócrata Bruce Blakeman , Partido Republicano y Partido Conservador

, Partido Republicano y Partido Conservador Larry Sharpe , Partido Libertario

, Partido Libertario Amy Taylor , Partido Working Families

, Partido Working Families Jean Anglade, candidato independiente

Bruce Blakeman se enfrentará en las elecciones a gobernador de noviembre de 2026 blakemanfornewyork.com

Kathy Hochul avanzó directamente como candidata de su partido. Entre quienes inicialmente aparecieron vinculados al proceso, pero posteriormente quedaron fuera figuran John Rinaldi y Antonio Delgado.

En el caso republicano ocurrió una situación similar. La primaria fue cancelada y Bruce Blakeman avanzó automáticamente hacia la elección general. Entre los nombres que ya no forman parte de la competencia está el de Elise Stefanik.

Los votantes deben consultar su boleta local antes de acudir a las urnas, ya que las contiendas disponibles pueden variar según el partido, el distrito y el domicilio registrado.