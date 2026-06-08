Elecciones primarias en Nueva York: qué se vota el 23 de junio y qué cargos ya quedaron definidos
Según el distrito y el lugar de residencia, los votantes pueden encontrarse con diferentes contiendas partidarias destinadas a definir quiénes representarán a cada fuerza política en noviembre
- 3 minutos de lectura'
Los votantes de Nueva York tienen una cita electoral clave el 23 de junio, fecha fijada para las elecciones primarias estatales. Aunque algunas contiendas fueron canceladas por falta de competencia entre candidatos, la jornada definirá postulaciones en las carreras con disputa interna de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.
Nueva York: qué cargos aparecen en las elecciones primarias del 23 de junio
Según información de Ballotpedia, las elecciones de 2026 en Nueva York abarcan una amplia variedad de cargos públicos a nivel federal, estatal y local. Entre los incluidos en el calendario electoral de 2026 se encuentran:
- Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
- Gobernador y vicegobernador
- Otros cargos ejecutivos estatales
- Senado estatal
- Asamblea estatal
- Elecciones legislativas especiales
- Juntas escolares
- Gobiernos municipales
Según el distrito y el lugar de residencia, los votantes pueden encontrarse con diferentes contiendas partidarias destinadas a definir quiénes representarán a cada fuerza política en noviembre.
Elecciones primarias del 23 de junio: los distritos más observados
De acuerdo con Ballotpedia, algunas de las competencias que generan mayor atención dentro del calendario electoral de 2026 corresponden a determinados distritos de Nueva York. Los considerados especialmente relevantes son:
- Distrito Congresual 10
- Distrito Congresual 12
- Distrito Congresual 13
- Distrito Congresual 15
- Distrito Congresual 17
- Distrito Congresual 19
- Distrito Congresual 3
- Distrito Congresual 4
- Distrito Congresual 7
Estas competencias ayudarán a definir quiénes se enfrentarán posteriormente por las bancas de la Cámara de Representantes en las elecciones generales del 3 de noviembre.
Elecciones en Nueva York: por qué no se votará la primaria para gobernador
Uno de los procesos más importantes del ciclo electoral es la elección de gobernador y vicegobernador. Sin embargo, aunque esos cargos estarán en juego en noviembre, la primaria prevista para el 23 de junio no tendrá votación efectiva para esa categoría porque las internas fueron canceladas.
Según la información publicada por Ballotpedia, la cancelación se dio porque no existían disputas internas entre candidatos dentro de los partidos involucrados.
El estado celebrará formalmente la elección para gobernador y vicegobernador el 3 de noviembre de 2026. La fecha límite para presentar candidaturas fue el 6 de abril.
Nueva York: quiénes competirán por la gobernación en noviembre
La gobernadora en funciones, Kathy Hochul, buscará la reelección en los comicios generales del 3 de noviembre. Los candidatos que figuran para la elección general de gobernador son:
- Kathy Hochul, Partido Demócrata
- Bruce Blakeman, Partido Republicano y Partido Conservador
- Larry Sharpe, Partido Libertario
- Amy Taylor, Partido Working Families
- Jean Anglade, candidato independiente
Kathy Hochul avanzó directamente como candidata de su partido. Entre quienes inicialmente aparecieron vinculados al proceso, pero posteriormente quedaron fuera figuran John Rinaldi y Antonio Delgado.
En el caso republicano ocurrió una situación similar. La primaria fue cancelada y Bruce Blakeman avanzó automáticamente hacia la elección general. Entre los nombres que ya no forman parte de la competencia está el de Elise Stefanik.
Los votantes deben consultar su boleta local antes de acudir a las urnas, ya que las contiendas disponibles pueden variar según el partido, el distrito y el domicilio registrado.
Otras noticias de Agenda EEUU
Mundial 2026. Los objetos que la FIFA prohíbe en los estadios y pueden dejar sin entrada a los fanáticos
Proyecto. Impulsan transformar el sargazo de Florida en helados, sopas, salsas y bebidas deportivas
¿Adiós Hochul? Cuándo son las elecciones primarias de Nueva York y qué cargos están en juego en 2026
- 1
Autorizan a demoler el “elefante blanco” de Escobar, la mole que acumula una década de reclamos
- 2
El contacto entre Kicillof y Máximo Kirchner, la negativa de Milito y la incomodidad del Gobierno, en la trastienda de la despedida del Indio Solari
- 3
Fue la bruja preferida de la TV y hechizó a todos con su belleza, pero recibió un duro diagnóstico que marcó su final
- 4
Procesaron en Tucumán a un abogado acusado de pedir hasta 100.000 dólares para influir sobre un juez federal y beneficiar a un imputado