Embajada de EE.UU. busca profesores mexicanos para un programa de intercambio académico en 2026: cómo aplicar

La Embajada de Estados Unidos en México abrió una convocatoria dirigida a profesores interesados en participar en un intercambio académico, con el objetivo de fortalecer sus habilidades profesionales, fomentar el diálogo intercultural y compartir experiencias con docentes de distintos países.

Cuál es el programa de intercambio académico que busca profesores mexicanos

El programa Institutos de Estudio de Estados Unidos (SUSI, por sus siglas en inglés) ofrece estancias académicas de cuatro a cinco semanas para profesores de nivel secundaria y bachillerato provenientes de México y otras regiones del mundo.

Requisitos y detalles sobre el intercambio académico para profesores mexicanos (Embajada de Estados Unidos)

La iniciativa se enfoca en el estudio de contenidos relacionados con Estados Unidos, más que en métodos pedagógicos. A través de un enfoque multidisciplinario, los participantes analizan materiales académicos vinculados al programa America250, orientado a promover la excelencia educativa y el entendimiento sobre la sociedad estadounidense.

Cómo postularse al programa de intercambios académico para profesores mexicanos

Los docentes interesados deben completar un formulario en línea en el que se solicita información personal y documentación que acredite nacionalidad y nivel académico.

Programa SUSI de intercambios para profesores (Embajada de Estados Unidos)

Como parte del proceso, los postulantes deberán presentar un ensayo original. Cualquier indicio de plagio derivará en la descalificación automática de la solicitud.

La fecha límite de postulación es el 11 de enero de 2026 a las 23:59 horas, tiempo de la Ciudad de México. Las solicitudes incompletas no serán consideradas.

Cuáles son los requisitos para el intercambio para profesores mexicanos

Los profesores mexicanos que busquen aplicar para el intercambio académico en el programa SUSI deben contar con los siguientes requisitos para poder ser seleccionados:

El intercambio académico dura entre cuatro y cinco semanas (Embajada de Estados Unidos)

Ser ciudadanos mexicanos de entre 30 y 50 años . No se aceptan candidatos con doble nacionalidad o residencia permanente en EE.UU.

. No se aceptan candidatos con doble nacionalidad o residencia permanente en EE.UU. Demostrar dominio avanzado del inglés mediante certificaciones vigentes desde agosto de 2022.

mediante certificaciones vigentes desde agosto de 2022. Ser docentes o administradores de nivel medio o medio superior , con experiencia y estudiantes de entre 14 y 18 años .

, con experiencia y estudiantes de entre . Contar con planes claros para desarrollar o actualizar cursos y materiales con enfoque en Estados Unidos.

Tener poca o nula experiencia previa viviendo o visitando Estados Unidos.

viviendo o visitando Estados Unidos. Estar dispuestos a vivir en un campus universitario y a participar en actividades grupales con tiempo personal limitado.

Mostrar apertura para interactuar de manera respetuosa con participantes de distintos contextos culturales y académicos.

Comprometerse a asistir a todas las conferencias, actividades y lecturas del programa.

Además de estos requisitos, los aspirantes deben contar con la siguiente documentación de respaldo para completar el proceso:

Copia de identificación oficial (INE) o pasaporte mexicano

Comprobante de dominio del idioma inglés

Carta de recomendación

El Departamento de Estado de Estados Unidos cubrirá la totalidad de los costos del programa, incluidos vuelos, alojamiento, transporte local, alimentación, seguro médico, gastos imprevistos y la visa J-1.

El intercambio académico se llevará a cabo en distintas instituciones educativas de Estados Unidos durante el verano de 2026, entre los meses de mayo y junio.