Son mexicanos, el ICE detuvo al 10% de sus empleados y decidieron cerrar sus restaurantes en Arizona

La cadena de restaurantes de comida mexicana Taco Giro mantiene cerradas siete sus sucursales en Arizona, Estados Unidos, tras un reciente operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En la redada, los agentes federales se llevaron detenidos a 46 empleados que presuntamente permanecían de manera ilegal en Estados Unidos.

Taco Giro, la cadena de restaurantes mexicanos que cerró sucursales en Arizona tras una redada del ICE

El avance de los operativos migratorios del ICE afectó de manera directa a Taco Giro. De acuerdo con las declaraciones de César Rodríguez, director de operaciones de la empresa, los agentes federales arrestaron a aproximadamente el 10% de su plantilla de empleados.

La cadena de restaurantes mexicanos cerró siete de sus sucursales en Arizona tras perder el 10% de sus empleados Taco Giro

Según detalló en diálogo con Tucson Sentinel, todos los trabajadores arrestados cumplían tareas de cocina. Por lo tanto, esas ausencias masivas lo obligaron a poner a pausa las operaciones en sus diez locales gastronómicos.

Hasta el momento, la cadena reabrió tres restaurantes, en las ciudades de Tucson, Casa Grande y Sierra Vista. Mientras tanto, Rodríguez expresó que mantiene la esperanza de volver a poner en funcionamiento poco a poco el resto de las sucursales, a medida que contratan y capacitan al nuevo personal.

Al margen de las detenciones, el miedo es otro factor que juega un rol importante en la pérdida del personal, dado que muchos abandonan sus empleos por temor al ICE.

Sin ir más lejos, Rodríguez indicó que el local del Country Club de Green Valley tuvo seis bajas de trabajadores, pese a que ningún agente federal se presentó en el lugar.

En Arizona: cómo fueron las redadas en los restaurantes mexicanos Taco Giro

Respecto de los operativos federales que dejaron 46 empleados de Taco Giro arrestados, Rodríguez explicó: “Acorralaron a todos donde vivían, que eran un par de casas. Entraron al establecimiento para verificar la documentación y los interrogaron. Eso fue todo“.

En tanto, aclaró que “hubo muchas acusaciones falsas” respecto de “tráfico de drogas y niños”. En esa misma línea, calificó como “ridículos” esos rumores.

Por qué Taco Giro contrató migrantes presuntamente ilegales: falta de dinero para pagar E-Verify

Según sus palabras, Taco Giro es un negocio familiar. Por este motivo, nunca tuvieron el dinero suficiente para pagar E-Verify, la herramienta de la administración Donald Trump que permite saber si una persona está habilitada legalmente para trabajar en EE.UU.

Los empresarios mexicanos anunciaron en la cuenta en redes sociales de Taco Giro que cerrarían sus restaurantes Taco Giro instagram

No obstante, en el momento de la contratación, los trabajadores debían proporcionar una copia de su identificación y completar formularios de impuestos estatales y federales. Esto incluye el I-9, conocido como formulario de verificación de elegibilidad laboral.

Esta cadena, propiedad de los hermanos Ramos Mora, comenzó a operar en 2008 con su restaurante en la calle 22 y Golf Links Road. Actualmente, cuenta con diez sucursales, entre las que figura una en Sonora, México.

A comienzo de esta semana, la empresa anunció en su cuenta de Instagram que cerraría temporalmente mientras realiza “ajustes necesarios para seguir ofreciendo el mejor servicio”. “Gracias por acompañarnos durante esta pausa. Volveremos con los brazos abiertos”, escribieron.

Las redadas del ICE en Arizona provocaron casi 50 arrestos de empleados de Taco Giro ICE - ICE

La población inmigrante en Arizona: cuántos extranjeros hay

Entre los estados que conforman a Estados Unidos, Arizona es uno de los que cuenta con la población extranjera más numerosa, en gran parte debido a su límite fronterizo con México.

Un informe elaborado por American Immigration Council estimó que alrededor del 13,2% de los residentes del estado nacieron en el extranjero (984.200). Además, representan el 16,1% de la fuerza laboral total del estado.

En cuanto al estatus de esta comunidad, el estudio indica que hay 286.900 que son indocumentados y permanecen de manera ilegal en Estados Unidos.