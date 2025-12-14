Sueño americano en Phoenix: llegó de México, empezó en mercados y hoy tiene los mejores tamales de Arizona
The Tamale Store es un negocio con muchos años de trayectoria y ofrece la versión dulce y salada del platillo
Muchos migrantes latinos viajan a Estados Unidos e inician sus propios negocios de comida para llevar la gastronomía de sus lugares de origen a su nuevo hogar. Ese es el caso de la mexicana Martha Castillo, quien tiene la mejor tienda de tamales de todo Arizona, según una votación.
El mejor restaurante de tamales de Arizona
Los usuarios Elites de Yelp calificaron los 25 mejores lugares para comer tamales en todo Estados Unidos. En el caso puntual de Arizona, The Tamale Store se llevó el primer puesto.
El platillo es un clásico mexicano que puede estar elaborado con carne de pollo, cerdo o ingredientes más dulces, aunque también existen opciones aptas para persona veganas.
The Tamale Store es un negocio conducido en su mayoría por mujeres. Las propietarias ofrecen opciones saladas y dulces, picantes o que pueden ser el postre perfecto.
El restaurante se ubica en 15842 N Cave Creek Rd, Phoenix, AZ 85032 y permanece abierto de lunes a sábado en el horario de 10.30 hs a 19.00 hs.
Algunos de sus platillos más populares y sus precios son:
- Media docena de tamales iguales o combinados por US$28,99.
- Una docena de tamales iguales o combinados por US$49,99.
- Combo de un tamal con salsa, dos guarniciones y totopos por US$14,99.
- Combo de dos tamales con salsa, dos guarniciones y totopos por US$17,99.
- Combo de un tamal con salsa, crema, queso fresco, dos guarniciones y totopos por US$15,99.
- Combo de un tamal con salsa, queso Monterrey Jack derretido, dos guarniciones y totopos por US$15,99.
- Cualquier pieza de tamal de media libra, servido con salsa y papas fritas por US$6,50.
- Un tamal servido sobre chilaquiles, con crema, queso fresco, y frijoles refritos por US$17,99.
La historia de Tamale Store, el negocio de una familia mexicana en EE.UU.
La tienda de tamales surgió como un negocio familiar impulsado por la mamá Martha, de acuerdo con el sitio web del restaurante. Ante el éxito y la gran demanda que tenían, las hijas decidieron renunciar a sus proyectos individuales y continuar con el legado de la cocina.
Desde entonces han sumado éxitos, como haber sido nombrados los mejores tamales de Arizona en ocho ocasiones, además de haber incrementado el número de clientes y con ello aumentado la oferta que existe en el restaurante.
Todo inició en 1980, cuando Martha Castillo se mudó a Estados Unidos e inició un negocio de tamales, que al principio solo vendía en mercados agrícolas, apunta Az Central.
Pese a que tenía estudios para convertirse en profesora de escuela, ella y su exesposo se mudaron a EE.UU. y decidieron fundar su propio negocio que comenzó como un negocio de catering mexicano.
Fue hasta 2008 cuando la familia abrió su primera tienda física y una década después se expandió a su ubicación actual en Phoenix, donde ha sido evaluada por casi mil comensales que le otorgan 4,5 estrellas de cinco.
Castillo reveló a Az Central que es originaria de la Ciudad de México y que desde que era pequeña vivía “obsesionada” con los tamales, al grado de comerlos todos los días, por lo que decidió transformar su pasión en negocio.
Poco a poco, el negocio de Castillo se ha expandido debido a la popularidad de sus tamales. El restaurante es dirigido por Martha y sus tres hijas, además de su hijo, quien aún es estudiante universitario.
Cómo son los tamales mexicanos
Al igual que otros platillos mexicanos, el origen de los tamales es prehispánico, ya que se dice que era servido en las grandes fiestas, de acuerdo con el gobierno mexicano.
Aunque anteriormente el tamal era más firme y se elaboraba con verduras como calabaza, chile y maíz, con los años la receta se modificó hasta formar la que se conoce actualmente.
El tamal tiene una base de maíz y un relleno que puede ser de diversos ingredientes. Su característica es que se cuece en hojas vegetales de milpa, maíz, plátano, papatla, entre otras.
Algunos de los sabores más tradicionales son los de carne de puerco o pollo en salsas verdes o rojas, así como de huauzontle, frijoles, rajas, o sabores dulces como piña con rompope.
