Buenas noticias en Florida: la propuesta que les permitiría ahorrar dinero a los dueños de autos

Los conductores de Florida podrían beneficiarse si avanza una iniciativa que busca eliminar de forma permanente la calcomanía amarilla que se coloca cada año en la matrícula de los autos, para reemplazarla por un sistema de verificación digital.

Qué dice la propuesta de eliminar la calcomanía amarilla en Florida

Dariel Fernández, recaudador de Impuestos del condado de Miami-Dade, presentó una propuesta para suprimir definitivamente la calcomanía física amarilla que se coloca en las placas de los vehículos del estado.

La calcomanía amarilla física en Florida se reemplazaría por una digital (Unsplash)

La iniciativa, presentada el 3 de diciembre de 2025, no elimina el registro vehicular ni el requisito de renovarlo cada año; únicamente plantea retirar la calcomanía, considerada obsoleta por la disponibilidad de sistemas digitales de verificación.

“La calcomanía amarilla física ya no es necesaria. Se decolora, se despega, la roban y le cuesta dinero a nuestros residentes cada año. Eliminarla es un paso lógico para el futuro del estado: ahorra dinero, reduce el fraude y aprovecha la tecnología que ya tenemos”, afirmó el recaudador.

Fernández señaló que esta medida permitiría ahorrar millones de dólares en Miami-Dade solo en costos de producción, envío y reposición, tal como ocurre en otros estados donde el registro vehicular se valida de forma digital y los conductores simplemente portan su tarjeta de registro.

Cuáles son todos los beneficios de eliminar la calcomanía amarilla de los autos

Según el recaudador del condado, eliminar de manera física la calcomanía amarilla de las placas de los autos en Florida tiene varios beneficios, como modernizar los sistemas y quitarle cargas innecesarias a la comunidad.

La eliminación de la calcomanía amarilla en Florida ahorraría dinero a los conductores (Frepik)

Ahorro financiero: los residentes de Miami-Dade ahorrarían dinero cada año.

los residentes de Miami-Dade ahorrarían dinero cada año. Mayor seguridad y menos fraude: las calcomanías suelen ser robadas o falsificadas; la verificación digital elimina este riesgo.

las calcomanías suelen ser robadas o falsificadas; la verificación digital elimina este riesgo. Eficiencia y comodidad: los automovilistas ya no tendrán que despegar, reemplazar o esperar el envío de la calcomanía anual.

Fernández agregó que no tiene sentido pedir a las familias que adhieran un distintivo cuando la tecnología permite verificar la información en segundos.

Qué es la calcomanía amarilla y cuál es su función

En Florida, la calcomanía amarilla indica el mes y el año de vencimiento del registro vehicular. Es obligatoria y debe colocarse en la esquina superior derecha de la placa trasera, según 305 Inside.

La calcomanía amarilla en Florida ya se considera obsoleta (Freepik)

Este distintivo se utiliza desde hace décadas y, a diferencia de otros países, no está vinculado con controles ambientales: solo certifica que el vehículo tiene registro y seguro vigentes.

El medio estima que eliminar este requisito generaría un ahorro anual de 2,5 millones de dólares únicamente en Miami-Dade, por lo que el impacto a nivel estatal sería considerable.

Si se aprueba la iniciativa, la verificación cambiará: los agentes ya no revisarán la calcomanía, sino que escanearán la matrícula para conocer de inmediato si el vehículo está al día. Las multas por no renovar el registro continuarían aplicándose.

Florida seguiría así la tendencia de otros estados, como Vermont, Connecticut y Pensilvania, que ya abandonaron la calcomanía física y migraron a sistemas digitales.