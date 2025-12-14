Futura reliquia: a cuánto se venden las MetroCard de Nueva York en eBay en diciembre 2025
Las autoridades anunciaron el cese de este sistema de pago en el transporte de la ciudad; será reemplazado
Las tarjetas MetroCard dejarán de utilizarse muy pronto en Nueva York, tras los recientes cambios de las autoridades de transporte que anunciaron la transición hacia un método de pago sin contacto. Para ciertos usuarios y quienes deseen guardar una como recuerdo o colección, este dispositivo se vende en eBay a un precio a partir de cinco dólares.
Precio de la MetroCard de Nueva York en eBay: cuánto cuesta
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) señaló que las tarjetas MetroCard dejarán de venderse el 31 de diciembre de 2025, así como se paralizará su distribución en Nueva York. En tanto, aún serán aceptadas en 2026 y en eBay se ofrecen actualmente a la venta.
Algunas ofertas muestran que los precios de una tarjeta MetroCard en eBay, en diciembre de 2025, son:
- Una MetroCard sin carga: US$5, más US$1,75 correspondiente al envío. Otra publicación indica un valor de US$7, con la misma suma para la entrega del paquete en el domicilio.
- 10 tarjetas de MetroCard: US$29,99.
La fecha en la que dejarán de ser válidas las MetroCard aún no fue revelada por las autoridades. En tanto, los usuarios de autobuses Bee-Line o Nice deben conservar sus tarjetas hasta que la nueva tecnología esté disponible en esos servicios.
Cuáles son las nuevas formas de pago de transporte en Nueva York, sin MetroCard
Esta tarjeta es utilizada por millones de neoyorquinos para abonar el metro y el autobús durante tres décadas. Pero, a partir de 2026, se utilizará un sistema de pago sin contacto, denominado tap and go, que ya está disponible en la mayoría de estaciones.
De ese modo, las nuevas formas para pagar el transporte en Nueva York son:
- A través de billeteras digitales.
- Con tarjetas de crédito y débito sin contacto.
- En tarjetas OMNY, que cuestan un dólar y se recargan en diversas tiendas y comercios, así como en línea, y permiten ingresar al transporte sin contacto directo.
Con esta medida, la MTA advirtió que pretende lograr un ahorro de US$20 millones al año.
Adiós MetroCard: qué pasa con el saldo restante cuando dejen de utilizarse
Los usuarios del transporte en Nueva York que posean saldo restante de sus recargas en la MetroCard pueden transferir el monto a los nuevos sistemas de pago. Las autoridades aconsejaron que utilicen el dinero invertido en la tarjeta durante los últimos días de vigencia de la tarjeta.
En tanto, los abonos restantes podrán transferirse o reembolsarse hasta dos años después de la fecha de vencimiento, para que los usuarios no pierdan ese monto.
Para realizar ese proceso, los clientes pueden acudir a una sucursal de Mobile Van, a los centros de atención al cliente de las 15 estaciones o al Bajo Manhattan, en 3 Stone St. Allí, deben llevar su tarjeta OMNY y la MetroCard.
El lanzamiento de las OMNY conllevó también la instalación de máquinas expendedoras en 472 estaciones de Nueva York, donde se pueden cargar y recargar las tarjetas para poder viajar en el transporte.
