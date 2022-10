Emily Ratajkowski se defendió de las críticas por un vestido “demasiado sexy” que para algunos fue “vulgar”

escuchar

Emily Ratajkowski siempre se vuelve noticia, ya sea por alguno de sus éxitos y nuevas creaciones o por algo más relacionado con su vida personal, como su divorcio de Sebastian Bear-McClard. Al ser una celebridad de talla internacional, cada sitio por el que pasa, así como cada atuendo que luce o incluso sus acciones, tienen el potencial de ser tendencia. Recientemente, la supermodelo recordó uno de los momentos más polémicos de su carrera, relacionados con una vestimenta que los críticos consideraron como “vulgar”.

La modelo acudió a la plataforma de Harper’s Bazaar en YouTube para hablar de ciertos looks que fueron un tanto controversiales en su carrera. Dio su opinión acerca de cada uno de ellos, pero el que más llamó la atención de todos fue el que eligió para el evento Harper’s 2016, una fiesta de estrellas icónicas.

Emily no tuvo miedo de decir lo que realmente pensaba y de demostrar que siempre se ha sentido orgullosa de su apariencia, sin importar que los demás no compartan sus gustos. A pesar de que lo catalogó como “probablemente el vestido más controvertido que jamás haya usado”, también consideró que se veía fantástica y que volvería a ponérselo, aunque eso supusiera que volvería a entrar al ojo del huracán bajo el yugo de sus críticos.

El vestido por el que más han criticado a Emily Ratajkowski

El polémico vestido que usó Emily Ratajkowski en 2016

La también empresaria estaba por sus 20s, por lo que no midió las consecuencias de sus decisiones, según insinuó en el video de Harper’s Bazaar. En ese momento, le pareció una buena idea portar una pieza escotada de Julien Macdonald, pese a que algunos de sus agentes le dijeron que era demasiado “sexy”.

“No tenía idea de qué escena causaría esto. Alguien lo llamó ‘extremadamente vulgar’ y se convirtió en una gran controversia en Internet. Algunos de mis agentes estaban enojados conmigo... Tenía 20 años y no me había dado cuenta de que era tan sexy, porque hay un panel en el medio, pero parece que no lo hay”, continuó Ratajkowski.

En ese año, se volvió la protagonista de varios titulares noticiosos que criticaron su look, pero la también actriz no se quedó callada y encaró a los responsables de esos comentarios: “Y luego básicamente llamé a la persona que dijo que era un vestido vulgar ‘sexista’, y hubo drama”.

Y es que la celebridad ha demostrado que siempre defiende sus ideales aunque estos no sean del agrado de la gente que la sigue. Ahora también dejó en claro que en ocasiones sobrepasa las recomendaciones de sus agentes con tal de ser fiel a sí misma.

Este es el polémico vestido que usó Emily Ratajkowski en el 2016 Harper's BAZAAR

“Todavía me gusta ese vestido. Sigo pensando que me veo genial. Básicamente me llamaron vulgar por querer llamar la atención, lo cual creo que es interesante, porque vas a las alfombras rojas para llamar la atención, básicamente. Esencialmente, es parte de tu trabajo como celebridad”, añadió para defender su elección y dar un mensaje del trabajo que representa para las celebridades presentarse en una alfombra roja.

En el final del clip, dio un mensaje a todas las personas que la veían a través de esa plataforma: “Señoras, usen lo que quieran”, dejó en tono de broma.

