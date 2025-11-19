En la Ciudad del Pecado, Norris quiere acercarse a su sueño mundial

En el asfalto de la Ciudad del Pecado, el británico Lando Norris pretende dar este fin de semana un paso hacia el mayor sueño de su vida: ganar el título de campeón del mundo de la Fórmula 1.

El inglés de McLaren, que acaba de cumplir 26 años, lidera con comodidad el campeonato de pilotos por delante de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y del tetracampeón mundial neerlandés, Max Verstappen, de Red Bull.

Intocable en las dos últimas carreras en México y Brasil, Norris llega con plena confianza a Las Vegas, Estados Unidos, donde se lanzará el esprint final de la temporada con el primer Gran Premio de un tríptico que también incluye Catar y Abu Dabi en las dos siguientes semanas.

"Las carreras en Las Vegas han sido difíciles para el equipo en el pasado, pero eso no significa que no vayamos a darlo todo para sacar el máximo rendimiento del coche. Me siento muy bien y motivado. Estoy listo para este último esfuerzo", dijo el británico.

A falta de tres pruebas y una carrera esprint en el calendario, para un total de 83 puntos por disputar, Norris cuenta con 24 unidades de ventaja sobre Piastri y se encuentra en una posición privilegiada para conseguir su primer título de F1.

El inglés, prudente

Un año después de ver cómo Verstappen, tercero a 49 enteros, se coronaba en el famoso circuito de Strip, en plena Capital del Juego, Norris podría tomarse la revancha en Nevada aunque, pase lo que pase, no podrá proclamarse campeón este fin de semana.

Tras dominar a su vecino de garaje en los últimos seis Grandes Premios, el inglés se mantiene prudente y afirmó tras su victoria en Interlagos que "no piensa" en su primera corona porque "aún queda mucho camino por recorrer".

Piastri, sólido líder del campeonato a finales de agosto, pero que desde entonces se ha venido abajo, no puede permitirse ningún error en Las Vegas y se encuentra entre la espada y la pared.

Si no vence a su compañero de equipo en la carrera del sábado, verá cómo sus últimas posibilidades de ganar el campeonato se reducen prácticamente a cero.

"Me concentro en mi rendimiento para tener un buen fin de semana y aprovechar al máximo todas las oportunidades que se presenten", comentó con sobriedad el piloto oriundo de Melbourne.

Verstappen, sin "nada que perder"

Aunque nunca hay que fiarse de él, Verstappen parece ahora fuera de la lucha por su quinto título consecutivo, a pesar de su magnífica remontada en Sao Paulo, donde terminó tercero tras salir desde boxes.

Coronado por cuarta vez en Las Vegas el año pasado, Mad Max buscará un nuevo buen resultado en las calles de la Ciudad del Pecado y desempeñará al máximo su papel de árbitro.

"Al igual que en Brasil, no vamos a rendirnos e intentaremos rendir al máximo y seguir presionando hasta el final, porque no tenemos nada que perder", subrayó.

Mercedes también podría aguar la fiesta al inmiscuirse en el duelo entre los pilotos de McLaren: el británico George Russell, ganador en Las Vegas la temporada pasada, debería ser un rival temible.

Y el frescor que se espera en Nevada podría ayudar a las Flechas de Plata, muy cómodas en estas condiciones durante esta campaña.

Diez días después de ser criticados por el presidente de Ferrari, John Elkann, quien les instó a "centrarse en conducir y hablar menos", Charles Leclerc y Lewis Hamilton intentarán recuperar el segundo puesto en la clasificación de constructores que perdieron con Mercedes en Brasil.

Los dos únicos pilotos latinoamericanos de la parrilla, el argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto, intentarán pasar el trago amargo bebido en la casa del legendario Ayrton Senna.

El local, al volante de Sauber, chocó en la primera vuelta mientras que su par de Alpine acabó una vez más fuera de los puntos, una zona en la que lo acompañaron los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr (Williams).

nb/jld/raa/mcd