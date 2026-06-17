En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Portugal vs. RD Congo y tranmisión en vivo hoy

Portugal llega al Mundial 2026 como una de las selecciones fuertes de Europa y su primer examen será frente a República Democrática del Congo, el miércoles 17 de junio, en el NRG Stadium de Houston. Más allá del atractivo deportivo, el partido aparece bien posicionado en la grilla estadounidense: los grandes grupos de medios ya lo incluyen en su oferta de transmisión para la audiencia hispana y angloparlante.

Canales en Estados Unidos que transmiten Portugal vs. RD Congo

TV en inglés: FOX encabeza la lista de señales que emiten el partido en Estados Unidos, con presencia también de FOX One y versiones en 4K, según DAZN y 365Scores.

FOX encabeza la lista de señales que emiten el partido en Estados Unidos, con presencia también de FOX One y versiones en 4K, según DAZN y 365Scores. TV en español: Telemundo y Universo aparecen entre los canales que ofrecerán el juego con relato en español para el mercado estadounidense.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, entrena el sábado 13 de junio de 2026, en Palm Beach, Florida, de cara al debut de su equipo en el Mundial (AP Foto/Marta Lavandier) Marta Lavandier - AP

Donde ver Portugal vs. RD Congo en EE.UU.

Apps de los canales: FOX Sports App y Foxsports.com permiten ver el partido en línea a quienes tienen acceso a FOX por cable o satélite.

FOX Sports App y Foxsports.com permiten ver el partido en línea a quienes tienen acceso a FOX por cable o satélite. Streaming en español: Peacock y Telemundo Deportes En Vivo transmiten el encuentro como parte del paquete mundialista para usuarios en Estados Unidos.

Peacock y Telemundo Deportes En Vivo transmiten el encuentro como parte del paquete mundialista para usuarios en Estados Unidos. Servicios tipo “skinny bundle”: FuboTV ofrece el juego dentro de su paquete con canales deportivos y señales en español para el público latino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.