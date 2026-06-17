En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Portugal vs. RD Congo y tranmisión en vivo hoy
Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com
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LA NACION
Portugal llega al Mundial 2026 como una de las selecciones fuertes de Europa y su primer examen será frente a República Democrática del Congo, el miércoles 17 de junio, en el NRG Stadium de Houston. Más allá del atractivo deportivo, el partido aparece bien posicionado en la grilla estadounidense: los grandes grupos de medios ya lo incluyen en su oferta de transmisión para la audiencia hispana y angloparlante.
Canales en Estados Unidos que transmiten Portugal vs. RD Congo
- TV en inglés: FOX encabeza la lista de señales que emiten el partido en Estados Unidos, con presencia también de FOX One y versiones en 4K, según DAZN y 365Scores.
- TV en español: Telemundo y Universo aparecen entre los canales que ofrecerán el juego con relato en español para el mercado estadounidense.
Donde ver Portugal vs. RD Congo en EE.UU.
- Apps de los canales: FOX Sports App y Foxsports.com permiten ver el partido en línea a quienes tienen acceso a FOX por cable o satélite.
- Streaming en español: Peacock y Telemundo Deportes En Vivo transmiten el encuentro como parte del paquete mundialista para usuarios en Estados Unidos.
- Servicios tipo “skinny bundle”: FuboTV ofrece el juego dentro de su paquete con canales deportivos y señales en español para el público latino.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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