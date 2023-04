En qué zonas de Estados Unidos hay alerta por tornados para este miércoles 5 de abril

escuchar

Tras el devastador paso de tornados en Little Rock, Arkansas, durante la semana pasada, una nueva ola de fuertes tormentas mantiene bajo alerta a unas 85 millones de personas, que viven en partes del medio oeste y el sur de Estados Unidos. Desde el martes y durante las primeras horas del miércoles, los estados de Iowa, Illinois, Missouri y Michigan han registrado algunas anomalías del clima con posibles víctimas mortales, aun sin confirmar.

Según el Centro de Predicción de Tormentas, hoy 5 de abril se esperan algunas dispersas con un riesgo de tornados y granizo desde el este de Illinois hasta el sur de Michigan. Además, se prevén tormentas acompañadas de ráfagas de viento potencialmente dañinas y granizo desde el valle del Ohio hasta el valle del Mississippi inferior.

Diagrama del pronóstico de tormentas severas en Estados Unidos para este 5 de abril NOAA / National Weather Service

El Servicio Meteorológico Nacional reportó el impacto de un tornado el miércoles por la mañana en el condado de Bollinger, en el sureste de Missouri, que habría dejado varios muertos y heridos, según declaró a la cadena CNN el sargento Clark Parrott. No obstante, los reportes están en proceso de confirmación para detallar las causas y el número de víctimas. “Este es un evento activo de búsqueda y rescate”, dijo el agente de la Policía de Caminos local.

“Durante la noche, partes de Missouri experimentaron fuertes tormentas dañinas. Recibimos informes de un tornado en el condado de Bollinger. En este momento, se han confirmado víctimas mortales y otras personas han resultado heridas”, publicó por su parte el gobernador, Mike Parsonm en Twitter.

Otro tornado impactó el martes por la mañana en las comunidades de Colona, Moline, y el área de Quad Cities, en Illinois, con vientos de hasta 90 millas por hora (145 kilómetros por hora) y granizo del tamaño de una pelota de béisbol, de acuerdo a la agencia Associated Press. No obstante, los medios locales no reportaron daños a personas, pero los árboles fueron derribados y algunos edificios tuvieron daños.

Las autoridades hacen recuento de daños de un tornado en el condado de Bollinger, Missouri @GovParsonMO / Twitter

Junto con las tormentas, también hubo cambios drásticos en las temperaturas. En Kansas City, por ejemplo, luego de alcanzar una máxima de 86° F (30° C) durante el martes, por la noche los termómetros se desplomaron hasta los 40° F (4° C). En Little Rock, Arkansas, donde el fin de semana pasado se concentraron los tornados más dañinos, la máxima del martes fue de 89° F (32° C) y con esto se empató el récord para la fecha que se había registrado en 1880.

¿Cómo estará el clima en EE.UU?

En el pronóstico del clima para este miércoles en Estados Unidos también destacó la presencia de una “impresionante tormenta invernal de final de temporada”, que impactará en las localidades del noreste a través del Medio Oeste superior para después trasladarse hacia Ontario, Canadá, el miércoles por la noche. “Se espera que la nieve arrastrada por el viento persista en el este de Dakota del Norte y el norte de Minnesota hoy antes de disminuir hacia la noche”, detalló el reporte.

Durante el fin de semana, el clima extremo y decenas de tornados cobraron la vida de al menos 32 personas y dejaron un extenso rastro de destrucción de viviendas en Arkansas, Iowa e Illinois, que obligó al Servicio Meteorológico a lanzar una inusual “alerta de alto riesgo” el viernes pasado. “Si bien seguimos evaluando la magnitud de los daños, sabemos que hay familias en todo el país que lloran por la muerte de seres queridos, que aguardan desesperadas a recibir noticias de otros que luchan por sus vidas y caminan entre los escombros de sus casas o trabajos”, expresó el presidente Joe Biden tras declarar varias zonas de desastre en distintos estados afectados.

LA NACION