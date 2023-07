En un gran evento republicano, Trump atacó a DeSantis, ignoró sus nuevos cargos penales y volvió a mostrarse como líder

escuchar

Donald Trump atacó nuevamente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un evento de campaña realizado en Iowa, al que asistieron los 13 precandidatos republicanos. El expresidente instó a los votantes a no “arriesgarse” a elegir a su contrincante en la carrera por la Casa Blanca en 2024. Al mismo tiempo, afirmó que sus cargos legales, incluidos los que se le imputaron en los últimos días, son un intento por quitarle relevancia en la contienda presidencial.

Todos los aspirantes tuvieron diez minutos para dar un discurso en la llamada Cena Lincoln, del Partido Republicano, organizada en Des Moines. Es la primera vez que los dos precandidatos que lideran las encuestas, DeSantis y Trump, comparten un evento de campaña, así que este último no desaprovechó la oportunidad de atacar a su contrincante frente a un auditorio de 1200 personas, que incluían funcionarios del partido, donantes y simpatizantes.

El exmandatario aseguró ante los convocados que hay sondeos, sin especificarlos, en los que se le posiciona por encima de Joe Biden para 2024, mientras que DeSantis se ubica por debajo de él y del actual presidente. “No me arriesgaría con esto”, aseguró de acuerdo con la agencia Reuters. Además, en varias oportunidades se refirió a su rival con apodos despectivos, como “DeSanctus”, entre otros sobrenombres.

Donald Trump criticó a DeSantis e instó a los donantes a no apoyarlo

Por otro lado, el exmandatario ignoró las recientes acusaciones que se añadieron a su juicio por la presunta posesión ilegal de documentos secretos en su mansión de Mar-a-Lago. Solo se limitó a decir que los problemas judiciales que enfrenta en la actualidad se deben a liderar en las encuestas. “Si no me postulara, nadie me atacaría. Si estuviera perdiendo por mucho, nadie me atacaría”, afirmó en declaraciones citadas por CNN.

DeSantis es el republicano mejor posicionado, junto con Trump, en la precandidatura, sin embargo, su popularidad disminuyó un 30% en las últimas semanas, según la agencia citada. A pesar de que el expresidente enfrenta un juicio en su contra, nadie logra alcanzarlo en los sondeos. Por el contrario, el gobernador de Florida se vio obligado a tomar ciertas medidas que algunos juzgaron como desesperadas, para conservar las donaciones electorales que tuvo en un inicio. Entre otras, despidió a 38 empleados de su equipo de campaña para recortar gastos.

DeSantis responde

Durante el evento político, DeSantis no respondió nada a los nombramientos por parte de Trump. El único precandidato en lanzarle un dardo fue Will Hurd, un excongresista de Texas. Aseveró que el exmandatario se perfila hacia la presidencia por segunda ocasión, por sus problemas legales: “Donald Trump no se postula para presidente para hacer que EE.UU. vuelva a ser grandioso. No se postula para presidente para representar a las personas que votaron por él en 2016 y 2020. Se postula para mantenerse fuera de prisión”. Sin embargo, lejos de recibir ovaciones, lo abuchearon.

Ron DeSantis es el segundo aspirante con más apoyo en el Partido Republicano Charlie Neibergall - AP

Más tarde y debajo del escenario, DeSantis se pronunció al respecto. El gobernador endureció sus críticas a la situación legal de su adversario y aseguró que ese es el principal motivo por el que no sería un candidato apto. Desde su perspectiva, la próxima elección presidencial debe ser un referéndum sobre el presidente Joe Biden, y no sobre las acusaciones de Trump. “Si la elección se convierte en un referéndum sobre qué documentos hay en Mar-a-Lago, no vamos a ganar. No podemos tener distracciones. Tenemos que centrarnos en lo que la gente busca en términos de su futuro, y creo que en 2024 no podemos tener distracciones“, enfatizó para ABC News.

