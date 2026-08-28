En vivo: Trump entrega la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la tripulación del Artemis II en Houston

El presidente Donald Trump encabezó este viernes 28 de agosto en Houston, Texas, la ceremonia en la que entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro integrantes de la misión Artemis II. El evento brindó reconocimiento a los tripulantes por su travesía alrededor de la Luna.

La tripulación de Artemis II recibió la distinción de Trump

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen fueron reconocidos durante el acto que se realizó en el Centro Espacial Johnson de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). La ceremonia comenzó a las 11 hs (hora del Este) y también contó con la participación del administrador de la agencia, Jared Isaacman.

El lanzamiento del cohete del Artemis II

Los cuatro integrantes de la tripulación completaron en abril una misión de diez días alrededor de la Luna a bordo de la nave Orion. El vuelo marcó el regreso de astronautas más allá de la órbita lunar después de más de cinco décadas y permitió que la tripulación alcanzara una distancia récord para una misión humana.

La ceremonia en vivo de reconocimiento a los tripulantes de Artemis II

La NASA también ofreció la transmisión en vivo del acto a través de sus plataformas oficiales. La cobertura permitió seguir la entrega de la distinción a los cuatro integrantes de la tripulación desde el Centro Espacial Johnson.

La agencia espacial continuará con la cobertura de las actividades vinculadas con Artemis y las próximas etapas de exploración lunar.

Artemis II: qué función cumplió cada integrante

Según informó la NASA, Wiseman fue el comandante, Glover se desempeñó como piloto y Koch y Hansen participaron como especialistas. Este último fue además el primer astronauta canadiense y el primer no estadounidense en viajar alrededor de la Luna.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen fueron reconocidos este viernes 28 de agosto en Houston por ser tripulantes de Artemis II NASA

El vuelo fue el primero tripulado del programa Artemis y permitió evaluar la nave Orion junto con los sistemas que serán necesarios para futuras expediciones al espacio profundo.

El recorrido que llevó a Artemis II a una distancia récord

El lanzamiento se produjo el 1° de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La tripulación regresó a la Tierra el 10 de abril, después de completar el sobrevuelo lunar y emprender el viaje de regreso.

Durante el trayecto, los cuatro astronautas recorrieron 695.081 millas (1.118.000 kilómetros) en total. En el punto más alejado de la Tierra, llegaron a 252.756 millas (406.810 kilómetros) del planeta y superaron así el registro establecido por los astronautas de Apollo 13 en 1970.

Meses después del lanzamiento de Artemis II, los astronautas fueron reconocidos por Donald Trump

La NASA informó que Orion alcanzó una distancia mayor que cualquier otra nave tripulada hasta ese momento. El récord se produjo durante una travesía diseñada también para comprobar el funcionamiento de los sistemas con seres humanos a bordo.

El testimonio de los astronautas de Artemis III tras su viaje a la Luna

Los integrantes compartieron sus impresiones en distintas transmisiones de la NASA mientras avanzaban hacia el satélite natural. Una de las experiencias que más los impactó fue observar la Luna y la Tierra desde una perspectiva que pocos seres humanos habían tenido antes.

De izquierda a derecha, Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación del Artemis II, durante una rueda de prensa tras su misión en órbita lunar Raquel Natalicchio - Houston Chronicle

Durante una actualización difundida por la agencia espacial, Koch describió el momento en que pudo contemplar la Luna desde Orion. “Todos tuvimos una expresión colectiva de alegría. Pudimos ver la Luna desde la escotilla de acoplamiento. Era una vista hermosa”, contó Koch.

La astronauta también explicó que la experiencia visual se sumó a las tareas científicas y técnicas que desarrollaban a bordo. El recorrido permitió a los especialistas recopilar información que será utilizada en las siguientes etapas del programa.