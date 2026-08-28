La advertencia del Departamento de Estado a los inmigrantes: “Obtener una visa con el fin de solicitar asilo es un fraude”

La administración de Donald Trump prepara un mecanismo para revisar y revocar de manera progresiva visas de turismo y negocios de personas que ingresaron a Estados Unidos con permisos temporales y luego solicitaron asilo. El proceso contempla hasta 200 mil casos y suma nuevas condiciones para quienes busquen obtener un permiso B1 o B2.

Visas y asilo en EE.UU.: cuándo el Departamento de Estado considera que existe fraude

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que los permisos de no inmigrante se conceden bajo la premisa de que “el viajero permanecerá en el país durante un período limitado y posteriormente regresará a su lugar de origen”.

Bajo ese criterio, las autoridades buscan determinar si el solicitante obtuvo la visa con una intención distinta de la declarada, como ingresar al país con el propósito previo de pedir asilo.

“Obtener una visa con el fin de solicitar asilo es un fraude, lo que constituye un motivo para revocarla”, advirtió el portavoz del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) Tommy Pigott en una entrevista con CNN.

En coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la agencia comenzó así una revisión de personas que utilizaron permisos temporales y posteriormente iniciaron trámites para permanecer en EE.UU.

Visas B1 y B2: hasta 200 mil permisos emitidos entre 2016 y 2026 quedarían bajo revisión

Según lo retomado por CNN, el programa contempla revisar hasta 200 mil visas B1 y B2 expedidas entre 2016 y 2026. “Como el proceso será continuo, la cantidad de revocaciones seguirá cambiando y estas se realizarán de forma progresiva”, explicó Pigott.

La medida no se limita a quienes ya están dentro del país norteamericano. Los nuevos trámites también estarán sujetos a controles adicionales destinados a determinar si la persona tiene intención de regresar a su nación de origen y si existe la posibilidad de que utilice el permiso temporal para iniciar posteriormente un pedido de asilo.

El gobierno de Donald Trump busca cancelar las visas de negocios y turismo de aproximadamente 200 mil extranjeros que han solicitado asilo en EE.UU. Shutterstock

Qué implica la revocación de una visa B1/B2 para quienes tienen un caso de asilo pendiente

De acuerdo con AP News, la revocación de un permiso no implica por sí misma una deportación inmediata para una persona que mantiene un procedimiento de amparo pendiente. Sin embargo, el afectado dejará de contar con la condición asociada a la visa de turismo o negocios que tenía al ingresar o permanecer en EE.UU.

Los casos serán procesados dentro del sistema migratorio mientras las autoridades analizan las solicitudes. Por lo tanto, la cancelación del documento de viaje y el resultado del trámite de protección son cuestiones que pueden desarrollarse por vías diferentes.

La administración de Trump sostuvo que el objetivo es evitar que los permisos de corta duración sean utilizados como una vía para acceder al país norteamericano con un propósito distinto al declarado durante el trámite. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, respaldó esta posición y afirmó que “el asilo no debe convertirse en un mecanismo para evitar las normas migratorias”.

“El sistema lleva mucho tiempo desbordado por solicitudes de asilo frívolas, lo que significa que se demoran años en determinar si las personas tienen derecho al beneficio. Tiempo durante el cual pueden trabajar, tener hijos y echar raíces en nuestro país”, señaló en redes sociales.

People in the US and all over the world are fed up with bogus asylum claims. Asylum isn’t supposed to be a loophole to circumvent immigration laws; rather, it’s supposed to provide a narrow safe harbor for persons persecuted because of their “race, religion, nationality,… pic.twitter.com/fNHbj1SsIX — Christopher Landau (@DeputySecState) August 24, 2026

Visas B1/B2: las preguntas sobre persecución que rigen en entrevistas consulares desde abril

Los cambios también alcanzan a quienes todavía no poseen una visa de turismo o negocios. Durante las entrevistas consulares, los funcionarios deberán realizar preguntas específicas relacionadas con posibles situaciones de persecución, daños o malos tratos en el país de origen.

Entre las preguntas que deberán responder los solicitantes se encuentran: “¿Ha sufrido daños o malos tratos en el país de su nacionalidad o de su última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daños o malos tratos si regresa al país de su nacionalidad o residencia permanente?”. Según las nuevas instrucciones, deberán responder verbalmente que no a ambas cuestiones para que el proceso pueda continuar.