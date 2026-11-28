Tres semanas después de las elecciones de medio término en las que los republicanos perdieron el control de las dos cámaras del Congreso, las encuestas muestran a un Donald Trump en su punto más bajo de popularidad del segundo mandato y a un Partido Republicano que empieza a ordenar su sucesión. El vicepresidente JD Vance encabeza la mayoría de los sondeos para la interna de 2028, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, ya le ganó en uno.

Las encuestas para 2028 muestran un rechazo a Trump cercano al 60%

Los promedios de encuestas publicados el 19 de noviembre ubican la aprobación del presidente entre el 36% y el 38%, con un rechazo cercano al 60%. RealClearPolitics registra 37,9% de aprobación y 59,8% de desaprobación; el promedio Silver Bulletin, 36,2% y 60,4%. Al comienzo de su segundo mandato, en enero de 2025, su aprobación era del 47%.

Según un sondeo de RealClearPolitics, el 59,8% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Donald Trump Archivo AP Photo

La encuesta de Reuters/Ipsos completada el 16 de noviembre le dio un 32% de aprobación, una cifra que se mantuvo estable en cuatro mediciones consecutivas desde mediados de octubre, cuando marcó 31%, el piso de su carrera política. La preocupación por los precios pesa en ese resultado: en la medición del 9 de noviembre, solo el 21% aprobaba su manejo del costo de vida. En inmigración, su aprobación era del 38%.

Las mediciones de noviembre de The Economist/YouGov también muestran una tendencia al alza del rechazo: pasó del 62% en el sondeo del 7 de noviembre al 63% en el del 24. Emerson College registró 37% de aprobación y 54% de desaprobación entre el 14 y el 16 de noviembre.

JD Vance, al frente en la mayoría de los sondeos

De las cuatro encuestas nacionales sobre la interna republicana publicadas en noviembre que recopila RealClearPolling, Vance lidera en tres:

Echelon Insights (12 al 16 de noviembre): Vance 40%, Rubio 26% y Ron DeSantis 12%. En octubre, la misma consultora le daba a Vance 38% y a Rubio 20%.

De las cuatro encuestas nacionales republicanas, JD Vance lidera tres de ellas ALEX WROBLEWSKI - AFP

The Economist/YouGov (12 de noviembre): Vance 41% y Rubio 34% .

. Rasmussen Reports (13 de noviembre): Vance 32% y Rubio 27%.

Marco Rubio, el gran salto en Emerson

La excepción es Emerson College. En su sondeo del 14 al 16 de noviembre, el 44% de los votantes de la primaria republicana eligió a Rubio de una lista de candidatos, contra el 24% de Vance. Cuando la pregunta fue abierta, sin nombres sugeridos, Rubio obtuvo 36% y Vance 20%.

Marco Rubio lidera la encuesta de Emerson College con 36% de intención de voto frente al 20% de JD Vance Mark Schiefelbein - Pool AP

El cambio es fuerte respecto de un año atrás: en noviembre de 2025, la misma encuestadora daba a Vance 54% y a Rubio 6%. En febrero de 2026, Vance tenía 52% y Rubio 20%; en mayo, ya estaban empatados en torno al 35%.

Con esos resultados, el promedio de RealClearPolling del 20 de noviembre mostraba a Rubio levemente adelante, por 1,4 puntos. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y nacido en Miami, había dicho a Vanity Fair que no competiría contra Vance si el vicepresidente decidía presentarse.

Elecciones 2028: una interna demócrata sin favorito

Del lado demócrata, las encuestas muestran un escenario fragmentado. Emerson ubica primero al senador de Georgia Jon Ossoff con 17%, seguido por Kamala Harris (16%), Alexandria Ocasio-Cortez (15%), Pete Buttigieg (14%) y Gavin Newsom (11%). Echelon Insights y The Economist/YouGov ponen a Harris adelante, con 19% y 18%, respectivamente.

Qué pesa en el voto

Según Emerson, el costo de vida es la prioridad de los votantes para el nuevo Congreso. “Los votantes quieren que el Congreso se ocupe sobre todo del costo de vida: el 71% de los demócratas y el 58% de los independientes”, señaló Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.