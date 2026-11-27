Doral,conocida como la “Pequeña Venezuela” de Florida por poseer la mayor comunidad venezolana de Estados Unidos, quiere discutir si sigue o no en su acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero el fiscal del estado le advirtió que salir podría ser ilegal. El miércoles 18 de noviembre, el concejo municipal votó por cuatro a uno postergar el debate hasta conocer la postura del fiscal general. Luego, James Uthmeier indicó que rescindir un acuerdo ya firmado sin una justificación suficiente probablemente viola la ley de Florida.

Qué establece la ley sobre los acuerdos 287(g) de los municipios con el ICE y por qué el fiscal general de Florida presiona a Doral

El programa toma su nombre de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1357(g)). Esa norma federal permite que el gobierno firme acuerdos escritos con estados y localidades para que sus agentes cumplan funciones migratorias, como investigar, detener o trasladar a extranjeros, siempre con capacitación previa y bajo la dirección y supervisión de las autoridades federales. El costo corre por cuenta del estado o la localidad.

El fiscal general James Uthmeier indicó que rescindir un acuerdo ya firmado sin una justificación suficiente probablemente viola la ley de Florida. Imagen ilustrativa generada con IA

La misma sección aclara, en su inciso (g)(9), que nada de lo que establece obliga a un estado o a una subdivisión política a firmar un acuerdo de ese tipo. A nivel federal, el 287(g) es voluntario.

La presión llega desde la legislación de Florida. En febrero de 2025, el gobernador Ron DeSantis firmó la ley SB 2-C, que creó una Junta Estatal de Aplicación de la Ley Migratoria, amplió la definición de “política santuario” y dispuso que un funcionario estatal, de condado o municipal que incumpla el capítulo 908 de los Estatutos de Florida puede ser objeto de medidas del gobernador, incluida la suspensión en el cargo, según el resumen oficial del Senado estatal.

El artículo 908.11 de esos estatutos obliga a los sheriffs y a los responsables de las cárceles de condado a firmar un 287(g), pero no menciona a los municipios. Según Florida Phoenix, los 67 condados del estado tienen un acuerdo desde abril de 2025, mientras que un proyecto que buscaba extender la obligación a las agencias con más de 25 agentes no llegó a votarse.

Sobre ese vacío trabajó la opinión de la Fiscalía, firmada por Greg Slemp y difundida por Uthmeier el 19 de noviembre en la red social X. El texto distingue dos situaciones: no firmar un 287(g) no viola por sí solo la ley estatal, pero abandonar uno vigente sin causa suficiente probablemente sí, porque podría configurar una política santuario y contradecir la obligación de los gobiernos locales de hacer sus “mejores esfuerzos” para apoyar la aplicación de la ley migratoria federal. “Apoyar a nuestros socios federales y proteger nuestra soberanía no es opcional, es la ley”, escribió Uthmeier.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, aseguró que la ciudad firmó un acuerdo con ICE después de recibir advertencias sobre posibles sanciones Fotomontaje editado con IA

Cómo llegó Doral a este punto

El concejo de Doral aprobó por unanimidad sumarse al programa en abril de 2025. Entre quienes votaron a favor estaba Maureen Porras, entonces vicealcaldesa y hoy concejala, que este mes pidió incluir en la agenda una discusión sobre la salida del acuerdo.

El abogado municipal, Lorenzo Cobiella, dejó el tema fuera del temario: argumentó razones de plazo y advirtió en correos citados por WLRN que el paso podría ser interpretado por el ICE como un “repudio anticipado” de las obligaciones de la ciudad. En esos mismos mensajes, según Axios, señaló que Doral no había dado pasos para implementar el acuerdo.

Maureen Porras pidió incluir en la agenda un punto de discusión sobre el acuerdo 287(g) Instagram; @maureenporrasdoral

“Está bloqueando mi capacidad como miembro del concejo de presentar legislación sin ninguna justificación”, dijo Porras a WLRN. En la sesión del 18 de noviembre, su moción no consiguió quien la secundara y prosperó la del vicealcalde Rafael Pineyro, que propuso esperar la opinión de la Fiscalía.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, había defendido en septiembre la continuidad del pacto ante CBS Miami con una frase breve: “Esta es ley federal”.

El antecedente que pesa sobre la ciudad es el de Key West. En junio de 2025, ese municipio anuló su acuerdo con el ICE y Uthmeier respondió que se había convertido en una “ciudad santuario” y amenazó con la remoción de sus funcionarios. Key West dio marcha atrás.

En marzo de ese año había ocurrido algo parecido en Fort Myers, cuyo concejo aprobó el acuerdo días después de haberlo rechazado, tras una advertencia similar del fiscal general.

La interpretación de la Fiscalía tiene críticos. “La opinión del fiscal general está equivocada en los hechos y en el derecho”, sostuvo Jose Smith, exabogado municipal de Miami Beach, citado por el Miami Herald.

Alana Greer, del Community Justice Project, afirmó que “no hay nada en la ley estatal que prohíba a la ciudad tener un debate activo”.

Qué significa para los residentes latinos de Doral

Doral, en el condado de Miami-Dade, tiene una población estimada de 81.634 habitantes. Según los datos de la Oficina del Censo, el 85,5% se identifica como hispano o latino y el 70,3% nació en el extranjero. Muchos de sus vecinos venezolanos perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Organizaciones como la Florida Immigrant Coalition sostienen que el acuerdo erosionó la confianza en la policía local y que hay vecinos que temen llamarla. Comerciantes citados por CBS Miami hablaron de caídas en las ventas de hasta el 70%. La alcaldía, en cambio, afirma que sus agentes no aplicaron el acuerdo y que su salida no impediría que el ICE siga operando en la ciudad.

El tema podría volver a la agenda del concejo en diciembre, aunque no hay certeza de que se trate. Mientras tanto, otras ciudades revisan su postura: el 20 de noviembre, el concejo de Tallahassee votó por unanimidad revisar su propio acuerdo. El gobernador electo, Byron Donalds, respondió en X: “Florida no es un estado santuario y, como gobernador, nunca permitiré que se convierta en uno”.

Byron Donalds asumirá la gobernación de Florida en enero de 2027, cuando Ron DeSantis le traspase el poder Archivo Getty

La noticia en pocas líneas

¿Qué decidió el concejo de Doral sobre su acuerdo 287(g) con ICE el 18 de noviembre de 2026?

Votó por cuatro a uno postergar el debate sobre la salida del acuerdo hasta conocer la opinión del fiscal general de Florida; la moción de la concejala Maureen Porras para discutirlo no consiguió apoyo.

¿Qué dice la ley federal sobre los acuerdos 287(g) entre ICE y los gobiernos locales?

La sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite que agentes locales cumplan funciones migratorias bajo supervisión federal, pero aclara que ningún estado ni municipio está obligado a firmar ese tipo de acuerdo.

¿Por qué la Fiscalía de Florida sostiene que Doral no puede abandonar libremente su acuerdo con ICE?

Según la opinión difundida por el fiscal general James Uthmeier el 19 de noviembre de 2026, no firmar un 287(g) es legal, pero rescindir uno vigente sin justificación suficiente probablemente viola la ley estatal contra las políticas santuario.

¿A quiénes afecta la disputa por el acuerdo 287(g) de Doral, en el condado de Miami-Dade?

A los 81.634 habitantes de la ciudad, de los cuales el 85,5% es hispano y el 70,3% nació en el extranjero, con una gran comunidad venezolana que perdió el TPS en noviembre de 2025.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.