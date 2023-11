escuchar

Jeff Bezos y su llegada a Miami causa gran expectativa entre los residentes de la famosa ciudad de Florida, que esperan encontrarlo en alguna playa. Hace unos días, un video en el que se ve a un hombre con las características físicas del presidente y fundador de Amazon causó confusión entre los locales, debido a que aparece haciendo un deporte acuático, con un vestido blanco y un ramo entre sus manos.

Bezos se mudó hace solo unos días al sur de la Florida, a la exclusiva zona residencial de Indian Creek Village, conocida como “el búnker de los millonarios”, donde compró con una lujosa casa frente al mar. Aunque Seattle fue su hogar por casi 30 años, donde desarrolló su multimillonario negocio que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta, decidió regresar a Miami para estar cerca de sus padres.

El video que causó confusión

Hace unos días, en la cuenta de Instagram de Only in Dade (@onlyindade), se publicó un video en el que se observa a una persona surfeando en una tabla autopropulsada. Lo interesante es que se trata de alguien muy parecido al fundador de la compañía espacial Blue Origin. Las imágenes fueron acompañadas con la frase: “¿Qué Jeff Bezos esta pasando aquí?”, y recibieron 14.000 Me Gusta.

El posteo acumula cientos de comentarios, con frases como: “Cuando me case no diré nada, pero habrá señales”; “Supongo que cuando eres un millonario no tienes nada más que hacer”; “Ese es el efecto de Miami”; “Amazon Prime con el envío del ramo y el vestido del mismo día”; “Llevando algo que pidió de Amazon”; “¡Realmente me encanta esto! Me recuerda al Miami en el que crecí. Nos divertimos todos, fuimos un poco escandalosos, no nos metimos con nadie”, escribieron.

Aunque entre los comentarios se puede ver que la mayoría de los usuarios de Instagram creen que se trata del verdadero Jeff Bezos, fue el propio protagonista del clip que reveló la verdad. “Así es como ruedo”, escribió Gabriel T. Ruz Jr., un piloto y empresario que en la red social se identifica con la cuenta @chief.flying.officer.

“¡Es curioso que mi esposa tampoco supiera que era yo!”, explicó Ruz en otro comentario que dejó en la publicación de Only in Dade. Así confirmó lo que les pasó a muchos de los locales, quienes quedaron confundidos con las imágenes del supuesto Jeff Bezos. El hombre, que tiene más de 23.000 seguidores en Instagram, no comentó el motivo de su outfit nupcial para surfear.

Jeff Bezos y sus apariciones en Miami

El pasado fin de semana, otro video en el que supuestamente se observa a Bezos, remando sobre una tabla en los canales de Miami, causó miles de reacciones en Instagram. Las imágenes fueron capturadas por un residente y compartidas por la cuenta Lifestyle Miami con la frase: “Domingo de diversión, bienvenido a Miami, Jeff Bezos”. Aunque la mayoría de los usuarios de la plataforma afirman que se trata del millonario, podría tratarse de otra confusión.