Es azafata y recomienda la mejor forma para dormir bien en el avión

A muchas personas les cuesta conciliar el sueño en un avión. Una azafata reveló que la mejor forma de lograrlo es acostumbrar al cuerpo al horario de la zona a la que se arribará. Para lograrlo, es necesario cambiar la dinámica desde que se sube a la aeronave, lo cual significa rechazar algunos servicios si no se adaptan a ese nuevo régimen. De esta manera, según la profesional, se evita el famoso jet lag y se adecúa el reloj biológico para tener un viaje más placentero. Además, aclaró que este truco funciona en los trayectos de larga distancia.

Kara Mulder, quien tiene un blog donde suele dar recomendaciones sobre viajes, aseguró que esta es una alternativa que ella misma ha usado como asistente de vuelo. “Cambie inmediatamente su reloj a la hora local. Adopte un horario local y una rutina para comer y dormir”, remarcó en una de sus entradas de 2018. En su opinión, esto ayudará a los pasajeros a descansar mucho mejor.

Los asientos de un avión no siempre son los más cómodos para dormir Unsplash

En ese sentido, exhortó a dejarse guiar por la zona horaria. “No duermas a las 13 hs. Espera a quedarte dormido a una hora habitual. Tu cuerpo se reajustará más rápido”, recomendó Mulder. Esto implica algunos sacrificios en la comida. Lo usual es que una persona ingiera los bocadillos que se le ofrecen durante el vuelo, algo que la auxiliar de cabina no recomienda del todo. “Si el servicio de refrigerios y comidas no se sirve en el horario, continúa y deja la comida. Empaca tus propias barras de granola saludables, mezcla frutos secos, frutas secas etc.”, declaró. Asimismo, dijo que para poder dormir mejor en el trayecto hay que evitar “comer alimentos que causen malestar gastrointestinal” y también “comer en exceso”.

Cómo usar correctamente la almohada para dormir en el avión

La azafata no es la única que ha dado consejos sobre cómo descansar en una aeronave. El tiktoker @sidneyraz, quien también hace videos sobre recomendaciones de viaje, se volvió viral hace algunos meses por dar un tip para dormir más cómodo en un trayecto aéreo, especialmente si es largo.

Según dijo, la mayoría de las personas usa mal la almohada para dormir en el avión. Se trata del clásico almohadón en forma de U que la gente se coloca en el cuello para reclinar su cabeza hacia atrás.

Cómo usar correctamente la almohada para avión, según un tiktoker

El creador de contenido afirmó que en realidad la parte del relleno debería ponerse hacia delante y no hacia atrás, como la utilizan casi todos. El objetivo es que el almohadón ayude a la persona a mantener su cabeza equilibrada y que esta no se mueva de un lado a otro mientras intenta descansar. Además, en lugar de que la barbilla caiga hacia abajo cuando el pasajero se queda dormido, naturalmente se sostendrá con la almohada. Si bien puede ser un secreto que les pareció funcional a muchos en ese momento, también hubo quienes lo criticaron y remarcaron que el mejor uso posible de una almohada lo dicta la comodidad de cada pasajero.

