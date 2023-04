Rainn Wilson filmó a su compañero de asiento que miraba The Office en el avión: ignoró que él era Dwight Schrute

escuchar

Rainn Wilson dio cátedra de cómo pasar desapercibido. En un vuelo reciente, su desprevenido compañero de asiento veía a Dwight Schrute en la exitosa serie The Office, sin percatarse de que el “real” estaba sentado justo al su lado. Wilson, que lucía un barbijo en ese momento, compartió la escena en su cuenta de Instagram.

The Office (2005), la popular serie de televisión de NBC, muestra en sus nueve temporadas la vida de los empleados de una pequeña compañía papelera. Entre sus protagonistas presentes de principio a fin está el icónico Dwight, un vendedor asistente del gerente regional dentro de la empresa. Su personalidad tan radical y su amor por el sistema de justicia conquistaron a muchos televidentes a lo largo de los capítulos. Si bien el último fue emitido hace varios años, todavía hay personas que disfrutan de esta producción y la descubren en las plataformas de streaming, como lo hacía en el vuelo el compañero de asiento de Wilson.

El actor Rainn Wilson captó a un pasajero in fraganti mientras veía The Office

El actor compartió esta divertida coincidencia en sus historias de Instagram y escribió. “Cuando la persona que se sienta a tu lado no tiene ni idea de quién eres”. En el posteo se filmó a sí mismo mientras sacudía la cabeza para mostrar los detalles con un paneo. El momento fue especial porque Dwight, el personaje de Wilson, aparecía en la pantalla del avión. Al final, el intérprete no precisó si tuvo un encuentro con su seguidor o si este simplemente se perdió la oportunidad de conocerlo y conversar con él. Aunque puede ser fácil de reconocer para los amantes de la serie, el pasajero tenía esta tarea difícil, dado que su identidad estaba escondida bajo una gorra, sin lentes y con el cubrebocas.

La carrera de Rainn Wilson después de Dwight Schrute

Bryan Cranston como Jerry Selbee, Annette Bening como Marge Selbee y Rainn Wilson como Bill en Jerry and Marge Go Large transmitido por Paramount+ Jake Giles Netter - Paramount+

El actor apareció recientemente en Weird: The Al Yankovic Story (2022). Su próxima aventura será la publicación de su libro: Soul Boom: Why We Need a Spiritual Revolution, que trata de la necesidad de la humanidad de una curación profunda y de una comprensión del mundo que dan las grandes tradiciones espirituales, según su sinopsis.

Además, protagonizará una comedia de acción con Lil Rel Howery en la película Code 3, dirigida por Christopher Leone. El film sigue la vida de un par de paramédicos hartos de su trabajo. De igual manera, estará en Inappropriate Behavior, donde compartirá créditos con Robert De Niro.

Además, cuando Wilson no viaja en incógnito, se hace cambios de identidad. En noviembre, anunció que se iba a llamar Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson, para concientizar sobre el derretimiento de los casquetes polares en el Ártico como consecuencia del cambio climático. La decisión fue parte de su asociación con la organización Artic Basecamp. “A medida que se derriten, aumentan los riesgos en todo el mundo, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos que nos afectan a todos. Así que, como un pequeño truco barato para ayudar a salvar el planeta Tierra, cambié mi nombre en Twitter, Instagram e incluso en mi elegante papel de escribir”, compartió en ese momento. También pidió a otros famosos que se unieran a este movimiento.

